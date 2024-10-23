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Куртуа - после камбэка с Боруссией Д: Знали, что если забьем первый гол, то сможем победить
Менталка на высоте
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа оценил победу над дортмундской "Боруссией" (5:2) в матче Лиги чемпионов.
"Они создали слишком много угроз у наших ворот, а затем забили. В перерыве мы о том, что нам нужно улучшить. Мы отреагировали и знали, что если забьем первый гол, то сможем победить. Во втором тайме мы прессинговали лучше, и с интенсивностью, достойной игры в Лиге чемпионов. Вот и вся разница.
Я сделал хороший сейв после удара Брандта, но если бы мяч попал в угол - на перерыв мы бы ушли со счетом 0:3. Это не всегда срабатывает, и мы должны начать матч субботу так же, как закончили сегодня", - сказал бельгиец в интервью Movistar.
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