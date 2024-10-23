Куртуа - после камбэка с Боруссией Д: Знали, что если забьем первый гол, то сможем победить

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа оценил победу над дортмундской "Боруссией" (5:2) в матче Лиги чемпионов.

"Они создали слишком много угроз у наших ворот, а затем забили. В перерыве мы о том, что нам нужно улучшить. Мы отреагировали и знали, что если забьем первый гол, то сможем победить. Во втором тайме мы прессинговали лучше, и с интенсивностью, достойной игры в Лиге чемпионов. Вот и вся разница.

Я сделал хороший сейв после удара Брандта, но если бы мяч попал в угол - на перерыв мы бы ушли со счетом 0:3. Это не всегда срабатывает, и мы должны начать матч субботу так же, как закончили сегодня", - сказал бельгиец в интервью Movistar.