  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Куртуа - после камбэка с Боруссией Д: Знали, что если забьем первый гол, то сможем победить
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа - после камбэка с Боруссией Д: Знали, что если забьем первый гол, то сможем победить

Лига Чемпионов
Обновлено

Менталка на высоте

Куртуа - после камбэка с Боруссией Д: Знали, что если забьем первый гол, то сможем победить

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа оценил победу над дортмундской "Боруссией" (5:2) в матче Лиги чемпионов.

"Они создали слишком много угроз у наших ворот, а затем забили. В перерыве мы о том, что нам нужно улучшить. Мы отреагировали и знали, что если забьем первый гол, то сможем победить. Во втором тайме мы прессинговали лучше, и с интенсивностью, достойной игры в Лиге чемпионов. Вот и вся разница.

Я сделал хороший сейв после удара Брандта, но если бы мяч попал в угол - на перерыв мы бы ушли со счетом 0:3. Это не всегда срабатывает, и мы должны начать матч субботу так же, как закончили сегодня", - сказал бельгиец в интервью Movistar.

По теме
yellow-arrow
Петр Кушлык: Во втором тайме лондонского матча Шахтер показал, что умеет играть в футбол
yellow-arrow
Шелаев: По игре мы видим, что Траоре не очень полезен Шахтеру
yellow-arrow
Фонсека: После второго гола мы сделали несколько очень хороших вещей, а с Леао у меня нет особых проблем
Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости