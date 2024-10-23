ЛЧ. Брест – Байер 1:1. Пираты продолжают удивлять

В среду на "Стад де Рудуру" прошел матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Брест" встречался с "Байером". От этого противостояния ожидали ряд моментов и голов.

"Брест" никогда ничего не выигрывал, а в прошлом сезоне удивил всех – третье место в Лиге 1. В Лиге чемпионов "пираты" дебютировали очень удачно – две победы подряд. Подопечные Руа победили 2:1 дома "Штурм", а затем разгромили 4:0 в Зальцбурге "Ред Булл". "Байер" тоже в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов очков еще не терял. Немцы разгромили 4:0 на выезде Фейенорд. А затем в Леверкузене минимально переиграли "Милан" – 1:0.

Гости с первых минут взяли мяч под собственный контроль и пытались за счет коротких-средних передач расшатать защиту французов. Однако довести свои атаки до логического завершения не удавалось. У подопечных Руа в начале встречи мало что получалось, но в этом заслуга футболистов "Байера", которые активно прессинговали и заставляли соперников ошибаться.

Подопечным Алонсо не хватало завершающей передачи, хотя атаки были перспективны. С выгодной позиции пробивал Гофманн, но мяч пролетел мимо правого угла ворот. На 24-й минуте гости открыли счет. Гофманн отдал на Вирца, который мастерски обработал мяч и пробил в нижний левый угол ворот - 0:1. Почти сразу Вирц мог наращивать преимущество "Байера", но на этот раз его удар парировал голкипер. Достаточно неожиданно в конце первого тайма хозяева сравняли счет. Камара отдал на Ле-Мелу и он в касание пробил в угол – 1:1.

В начале второго тайма Ле-Мелу мог даже выводить "Брест" вперед, но из выгодной позиции не смог попасть в створ ворот. Активно начали второй тайм хозяева. Кажется, что немцы к такой игре соперника не были готовы. Полностью владели инициативой подопечные Руа.

На 67-й минуте показало что мяч попал в руку Ле-Мелу, но после просмотра этого эпизода на VAR пенальти не назначили. Добавили в активности во второй половине тайма гости. Однако стоит также отметить качественную игру хозяев в защите.

На последней минуте арбитр на VAR просматривал эпизод с возможным пенальти в ворота "Бреста", но Кулибали правила не нарушал. В итоге игра завершилась вничью. Обе команды имеют по семь очков.

Лига чемпионов. Третий тур

"Брест" - "Байер" 1:1

Голы: Ле-Мелу (39) - Вирц (24)

"Брест": Бизот - Айдара, Кулибали, Шардонне, Лала - Маньетти, Ле-Мела, Камара (Думбия, 84) - Сима (Бальде, 66), Ажорк (Салах, 72), Кастильо (Февр, 72)

"Байер": Коварж - Мукиэле (Тапсоба, 73), Та, Инкапье, Гримальдо - Паласиос (Джака, 64), Гарсия, Вирц, Гофманн, Телла (Фримпонг, 63) - Шик (Адли, 64, Терье, 81)