  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Барселона - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Барселона - Бавария: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Барселона - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" - "Бавария" - это классика европейского футбола. И хотя финт Месси с падением Боатенга еще свеж в памяти, в основном эта классика — фильм ужасов для каталонцев. У них только 2 победы в 15 матчах!

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас у "Барсы" есть секретное оружие против Мюнхена — его экс-тренер Ханси Флик и бомбардир Роберт Левандовский. Эти двое знают "Баварию", как никто. Другое дело, что уже в субботу — Эль Класико, и все силы до последней тоже отдавать нельзя. Не позавидуешь хозяевам, хотя форма у них и лучше.

Favbet
2.58
3.90
2.53
Узнать больше

Лига чемпионов. 3 тур

23 октября. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 22:00 "Бавария"
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Барселона - Баварія
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Петр Кушлык: Во втором тайме лондонского матча Шахтер показал, что умеет играть в футбол
yellow-arrow
Шелаев: По игре мы видим, что Траоре не очень полезен Шахтеру
yellow-arrow
Фонсека: После второго гола мы сделали несколько очень хороших вещей, а с Леао у меня нет особых проблем
Бавария (Мюнхен) Барселона смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости