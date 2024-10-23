Барселона - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Барселона" - "Бавария" - это классика европейского футбола. И хотя финт Месси с падением Боатенга еще свеж в памяти, в основном эта классика — фильм ужасов для каталонцев. У них только 2 победы в 15 матчах!

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Сейчас у "Барсы" есть секретное оружие против Мюнхена — его экс-тренер Ханси Флик и бомбардир Роберт Левандовский. Эти двое знают "Баварию", как никто. Другое дело, что уже в субботу — Эль Класико, и все силы до последней тоже отдавать нельзя. Не позавидуешь хозяевам, хотя форма у них и лучше.

Лига чемпионов. 3 тур

23 октября. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 22:00 "Бавария"

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1