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Барселона - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Барселона - Бавария: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" - "Бавария" - это классика европейского футбола. И хотя финт Месси с падением Боатенга еще свеж в памяти, в основном эта классика — фильм ужасов для каталонцев. У них только 2 победы в 15 матчах!
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Сейчас у "Барсы" есть секретное оружие против Мюнхена — его экс-тренер Ханси Флик и бомбардир Роберт Левандовский. Эти двое знают "Баварию", как никто. Другое дело, что уже в субботу — Эль Класико, и все силы до последней тоже отдавать нельзя. Не позавидуешь хозяевам, хотя форма у них и лучше.
Лига чемпионов. 3 тур
23 октября. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 22:00 "Бавария"
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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