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Фонсека: После второго гола мы сделали несколько очень хороших вещей, а с Леао у меня нет особых проблем

Лига Чемпионов

Россонери добыли важные очки в еврокубке

Фонсека: После второго гола мы сделали несколько очень хороших вещей, а с Леао у меня нет особых проблем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Милан" одержал первую победу в действующем розыгрыше Лиги чемпионов, переиграв "Брюгге" со счетом 3:1. После поединка главный тренер "россонери" Паулу Фонсека отметил, что в первой половине встречи его игроки не были достаточно динамичными, чтобы преодолеть сопротивление соперника, а также подчеркнул отсутствие конфликта между ним и Рафаэлем Леао.

"Я думаю, что мы играли без интенсивности в начале, со слишком медленной циркуляцией мяча, мы не очень хорошо понимали, как бороться с командой, которая плохо обороняется. Потом, когда вышли Окафор и Чуквуэзе, игра изменилась, они принесли энергию, появилось больше интенсивности. После второго гола мы сделали несколько очень хороших вещей. Мы значительно улучшились, когда Пулишич играл внутри, а не на фланге, на этой позиции он не имеет такого преимущества, как в центре. У меня нет особых проблем с Леао, [замена во втором тайме, - Прим. ред.] это не было наказанием. Я понимал, что нам нужно было задействовать Окафора и Чуквуэзе, мы должны смотреть на это нормально, Рафа тоже, и он должен работать, чтобы помочь команде, как и все остальные игроки. Мы должны быть более агрессивной командой", - заявил Паулу Фонсека в интервью Sky Sport Italia.

Добавим, что следующий матч "Милан" проведет в Серии А 26 октября против "Болоньи".

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Паулу Фонсека Милан
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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Гресь
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