Шелаев: По игре мы видим, что Траоре не очень полезен Шахтеру

Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал поражение "горняков" от "Арсенала" (0:1) в матче Лиги чемпионов.

— Как вам игра "Шахтера" в первом тайме?

— В целом, дончане действовали неплохо. Они в центре поля встречали двух опорных хавбеков "Арсенала" – Парти и Райса. Понятно, что опасность у ворот Ризныка была – индивидуальное мастерство игроков группы атаки у хозяев на высочайшем уровне. Пытались наши ребята выбегать в контратаку, но это не удавалось.

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— Почему при каждом владении мячом игрок "Шахтера" делал передачу назад, на голкипера, а не начинал атаку?

— Сикан не быстрее Габриэля или Салиба. Так что толку от забросов вперед было бы немного. Думаю, что из 10 передач успешной была бы одна. Хозяева искали впереди Жезуса и вот он работал на высокой скорости. При владении мячом наши игроки, делая передачу назад, на Ризныка, хотели получить передышку, даже несколько секунд были важны.

— Киперу "Шахтера" обидно получить мяч в собственные ворота?

— Конечно. Он, в целом, хорошо отыграл. В том эпизоде, на 29-й минуте, Конопля сопровождал Мартинелли. Бразилец его качнул и ушел в центр штрафной. Вот тут Ефиму нужна была поддержка от опорного хавбека, думаю, что Крыськив мог бы закрыть ту зону перед воротами. А так после удара был еще маленький рикошет, мяч попал в штангу и отскочил в спину Ризныку. Это игровой момент, так бывает.

— О чем в перерыве говорит главный тренер команды, когда его подопечные проигрывают с минимальным счетом?

— О том, что при 0:1 есть шанс отыграться. Возможно, кого-то удивило, но хозяева дали возможность Горнякам завладеть мячом. Иногда наши футболисты пытались неплохо комбинировать, но игроки "Арсенала" очень грамотно перекрывали зоны и здорово прессинговали.

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— Лишь в третьем матче нынешней Лиги чемпионов игроки "Шахтера" пробили в створ ворот соперника с игры. Это сделал Педриньо на 92-й минуте встречи. Это был лучший шанс сравнять счет для украинской команды?

— Да. Полузащитник "оранжево-черных" мощно пробил по воротам Райи из-за штрафной и лишь мастерство испанского голкипера позволило хозяевам не пропустить. Но, думаю, и ничья не стала бы для "Арсенала" катастрофой. В новом формате Лиги чемпионов каждый клуб проведет по 8 матчей и "Арсенал" свои очки наберет, не сомневаюсь в этом.

— Дорогостоящий легионер, нападающий Лассина Траоре выходит на замену лишь на 84-й минуте встречи, хотя команде необходимо отыгрываться. Зачем четвертый год держать в команде такого форварда?

— В каждой команде есть ошибки селекции. Руководство клуба должно принять решение – нести этот чемодан дальше или нет. Мы не знаем, какая зарплата у Траоре, хотя он переходил из статусного "Аякса", так что, наверное, немаленькая. По игре мы видим, что Траоре не очень полезен "Шахтеру".

— Если сравнивать качество игры донецкого "Шахтера" в трех матчах Лиги чемпионов, то поединок в Лондоне был самым лучшим для украинского чемпиона?

— Каждая игра это отдельная история. Мне было бы легче судить по силе соперника, сыграй дончане по два матча с "Аталантой" и "Арсеналом", например. А в одной, отдельно взятой игре, может быть все, что угодно. Стиль игры "Аталанты" и "Арсенала" отличаются очень сильно. Я заметил, что игроки Шахтера провели матч в Лондоне с большим желанием проявить свои лучшие качества, - сказал Шелаев.