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Луис Энрике имеет самый низкий показатель побед в Лиге чемпионов с тех пор, как ПСЖ перешел под контроль катарских инвесторов

Лига Чемпионов

Парижане с ним доходили до полуфинала предыдущего розыгрыша турнира

Луис Энрике имеет самый низкий показатель побед в Лиге чемпионов с тех пор, как ПСЖ перешел под контроль катарских инвесторов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вторник вечером "Пари Сен-Жермен" снова потерпел неудачу в Лиге чемпионов, сыграв вничью с "ПСВ Эйндховеном" (1:1). Благодаря такому результату испанский тренер установил неприятную серию во главе французского клуба в самом престижном еврокубке.

По информации Opta, Луис Энрике выиграл лишь шесть из 15 матчей (3 ничьи и 6 поражений) "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Это дает 40% побед, что является худшим показателем среди тренеров команды с момента перехода клуба под контроль катарских инвесторов. При этом, в предыдущем розыгрыше турнира парижане дошли до полуфинала, где по итогам двухматчевого противостояния вылетели от дортмундской "Боруссии".

Добавим, что после трех туров "ПСЖ" имеет в своем активе 4 очка. Следующий матч в Лиге чемпионов парижане проведут 6 ноября дома против мадридского "Атлетико".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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