Луис Энрике имеет самый низкий показатель побед в Лиге чемпионов с тех пор, как ПСЖ перешел под контроль катарских инвесторов

Во вторник вечером "Пари Сен-Жермен" снова потерпел неудачу в Лиге чемпионов, сыграв вничью с "ПСВ Эйндховеном" (1:1). Благодаря такому результату испанский тренер установил неприятную серию во главе французского клуба в самом престижном еврокубке.

По информации Opta, Луис Энрике выиграл лишь шесть из 15 матчей (3 ничьи и 6 поражений) "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Это дает 40% побед, что является худшим показателем среди тренеров команды с момента перехода клуба под контроль катарских инвесторов. При этом, в предыдущем розыгрыше турнира парижане дошли до полуфинала, где по итогам двухматчевого противостояния вылетели от дортмундской "Боруссии".

40 - Luis Enrique n’affiche que 40% de victoires sur le banc du Paris SG en Ligue des Champions (6/15 – 3 nuls, 6 défaites), le plus faible ratio pour un entraîneur du club sous l’ère QSI. Insuffisant. #PSGPSV pic.twitter.com/el8PtvQLj5 — OptaJean (@OptaJean) October 22, 2024

Добавим, что после трех туров "ПСЖ" имеет в своем активе 4 очка. Следующий матч в Лиге чемпионов парижане проведут 6 ноября дома против мадридского "Атлетико".