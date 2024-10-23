Петр Кушлык: Во втором тайме лондонского матча Шахтер показал, что умеет играть в футбол

Вчера донецкий "Шахтер" сыграл очередной, третий по счету матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. В нем горняки потерпели минимальное поражение от одного из ведущих клубов АПЛ – лондонского "Арсенала" (0:1).

Мнением об игре команды Марино Пушича с корреспондентом UA-Футбол поделился один из представителей тренерского корпуса Украины, экс-наставник ужгородского "Закарпатья" и луцкой "Волыни" Петр Кушлык.

- В двух предыдущих поединках Лиги чемпионов – с итальянскими "Болоньей" и "Аталантой", предшествующих вчерашней встрече с "Арсеналом", донецкая команда откровенно разочаровала, – говорит специалист. – Чего не скажешь об игре с англичанами. В первой половине матча "Шахтеру" приходилось нелегко, ведь "Арсенал" играл дома, где всегда чувствует особую поддержку трибун. Следовательно, лондонская команда заставляла горняков больше заботиться об обороне собственных ворот, чем об атаке. Поэтому ничего другого, как искать шанс в быстрых контрвыпадах нашим ребятам не оставалось. Кто знает, как развернулись бы события дальше, если бы не случилась неприятность с голкипером "Шахтера" Дмитрием Ризныком, когда мяч от боковой стойки срикошетил в него и юркнул в ворота. Однако во втором тайме донетчане показали, что они тоже умеют играть в футбол. Некоторое время игра шла на равных, но после того, как Ризнык сумел парировать пенальти, назначенный за игру рукой Валерия Бондаря в собственной штрафной, все изменилось. Уверенность вратаря, и до этого неоднократно спасавшего команду от верного гола, передалась игрокам и в последние минут 20 матча "Шахтер" прижал хозяев к их воротам.

- Чего, на ваш взгляд, не хватило горнякам для достижения хотя бы ничейного результата?

- Пожалуй, везения и времени. Бывало, на подступах к чужим воротам наши футболисты разыгрывали неплохие по замыслу комбинации, однако в заключительной фазе не хватало взвешенности или индивидуального мастерства. В голевых ситуациях, когда твой удар может решить результат матча, нужно действовать с холодной головой, а не торопиться. Да и точность у игроков "Шахтера" вчера оставляла желать лучшего. По-моему, Марино Пушичу еще есть над чем работать – и не только с украинскими подопечными, но и с легионерами.

– Кто понравился вам во вчерашнем матче в составе "Шахтера"?

- Прежде всего, отмечу того же Ризныка и капитана команды Николая Матвиенко. О том, что вратарь не раз выручал горняков от гола, я уже упоминал. Что касается Матвиенко, то мне понравились смелость и решительность, с которой он шел вперед, пытаясь обострить ситуацию. Именно так должен поступать лидер коллектива, его капитан. А вот Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Эгиналду хоть и были активны, но несколько злоупотребляли индивидуальной игрой.