Конопля - о 0:1 с Арсеналом: Имели шансы забить и вырвать как минимум ничью

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля поделился мыслями после поражения от "Арсенала" (0:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

- Ефим, "Шахтер" минимально уступил "Арсеналу" в Лондоне. Каким будет твой анализ игры?

- Конечно, первые 20-25 минут были очень тяжелыми для нас, потому что это, все же, одна из топовых команд мира, и мы понемногу адаптировались к их игре, к тому, как они прессингуют, что делают с мячом. Но после мы показали наш характер, и именно благодаря этому и желанию смогли немного переломить игру, создать несколько моментов, взять под контроль мяч и игру в целом. И также имели возможности, чтобы забить.

- Отталкиваясь именно от твоих впечатлений там, на футбольном поле, как чувствовался такой гранд, как "Арсенал"?

- Знаете, в первые минуты они чувствовались быстрее, больше, как будто у них на одного игрока больше на поле. Но, я же говорю, когда мы адаптировались и немного втянулись, то привыкли и поняли, что против них можно играть, можно играть в наш футбол.

- Что в вашем исполнении именно в обороне сработало лучше всего? Удавалось ли качественно действовать против футболистов "Арсенала"?

- Я считаю, что да. Конечно, у них были подачи и моменты, без этого никак, но мы боролись, подстраховывали друг друга. Пожалуй, именно благодаря тому, что мы сражались на футбольном поле и помогали друг другу, смогли не пропустить больше одного гола. Да и тот был каким-то несчастьем, потому что мяч так предательски залетел, что нет даже слов.

- Какой момент, по твоему мнению, стал ключевым в противостоянии и чувствовалось ли, что ход игры может измениться в пользу "Шахтера"?

- Да, чувствовалось, когда в последние 20-30 минут мы взяли мяч под контроль. Думаю, футболисты "Арсенала" это почувствовали. Именно это их, может, где-то физически подломило: они тоже люди и тоже могут физически истощаться, как и мы. Но мы благодаря характеру смогли взять игру под свой контроль и имели шансы, имели очень хорошие возможности, чтобы забить и вырвать как минимум ничью.

- Ожидали, что Дмитрий Ризнык сможет потянуть пенальти? Что говорили ему после этого эпизода?

- Конечно, потому что если помните, то еще за "Ворсклу" Дима очень классно тянул пенальти, и здесь, наверное, ничего для него не отличается - тоже удар с отметки. Игрок пробил, он прочитал или просто хорошо занял позицию - я не знаю, это его вратарские штучки. Конечно, мы радовались за него, и это дало нам толчок двигаться вперед.

- Какие выводы можно сделать перед следующими поединками Лиги чемпионов?

- Вывод такой: если мы можем играть против "Арсенала", команды, которая борется за чемпионство в сильнейшей лиге мира - а я считаю, что они будут бороться и за победу в Лиге чемпионов, это однозначно, - то мы должны выходить и играть в наш футбол, показывать свои лучшие качества с каждой командой, с которой будем встречаться в будущем.

- Положительного было в целом немало, присутствие украинских болельщиков в частности. Что можешь сказать об этом?

- Хочу поблагодарить наших фанатов, потому что, когда вышел на разминку, было очень приятно и, честно скажу, неожиданно увидеть столько наших болельщиков - почти весь угловой был забит снизу вверх. Было слышно во время игры, как они поддерживали нас, как пели. И, конечно, очень большая благодарность всем нашим фанам, которые сейчас в Украине и поддерживали нас, смотря игру по телевизору, и благодарность нашим воинам, которым, надеемся, несмотря на результат, мы подарили положительные эмоции, - сказал Копопля.