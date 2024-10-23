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Тренер Лилля перед матчем с Атлетико: Они никогда не сдаются и являются воинами по образу и подобию своего тренера

Лига Чемпионов

Очередной тест для французов

Тренер Лилля перед матчем с Атлетико: Они никогда не сдаются и являются воинами по образу и подобию своего тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В третьем туре Лиги чемпионов "Лилль" встретится с мадридским "Атлетико". В прошлый раз французы переиграли другую мадридскую команду, однако главный тренер "догов" Бруно Женезио уверяет, что это будет совсем другой поединок для его игроков.

"Мы реалисты, у нас почти нет шансов выиграть Лигу чемпионов, но мы хотим достичь хороших результатов против важных соперников, и правда в том, что я считаю, что попадание в топ-24 является разумной целью. Мы можем мечтать, но мы должны быть реалистами. Команды, которые попадут в четвертьфинал, будут намного сильнее нас, но мы будем наслаждаться этим. Когда вы играете такие игры, как матч против "Реала", вы должны в первую очередь верить в себя. "Атлетико" очень хорошо организован, все знают, что они должны делать и мы это видели против "Леганеса", они никогда не сдаются и являются воинами по образу и подобию своего тренера. Но мы хорошо подготовились к игре и собираемся сыграть на максимуме своих возможностей, как и в матче с "Реалом", - цитирует Бруно Женезио Marca.

Добавим, что матч "Атлетико Мадрид" - "Лилль" состоится 23 октября в 22:00 на стадионе "Ванда Метрополитано".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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