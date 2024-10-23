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Винисиус: Хочу остаться в Реале навсегда и многое дать этой команде, которая дала мне все
Саудиты подождут
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор после хет-трика в ворота дортмундской "Боруссии" (5:2) заявил, что хочет провести всю карьеру в своём нынешнем клубе.
"Мы верим в себя и знаем, что дома при поддержке наших болельщиков может произойти все, что угодно. Мы пришли в раздевалку очень спокойными, выслушали тренера и сказали одно: если мы забьем первый гол, то снова вернемся в игру. Спасибо болельщикам, но мы должны совершенствоваться и играть так с самого начала, потому что если мы этого не сделаем, тренер этого не вынесет.
Тренер всегда находит способ облегчить нам игру, мы изменили расстановку и динамику во втором тайме. Это наш турнир, и мы хотим выиграть его снова.
Мне 24 года, я хочу остаться здесь навсегда и многое дать этой команде, которая дала мне все.
Я счастлив, когда болельщики скандируют мое имя. Это сбывшаяся мечта - иметь возможность забивать голы для них", - сказал Винисиус в эфире Movistar.
Напомним, Винисиус перешёл в "Реал" в 2018 году из "Фламенго".
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