Винисиус: Хочу остаться в Реале навсегда и многое дать этой команде, которая дала мне все

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор после хет-трика в ворота дортмундской "Боруссии" (5:2) заявил, что хочет провести всю карьеру в своём нынешнем клубе.

"Мы верим в себя и знаем, что дома при поддержке наших болельщиков может произойти все, что угодно. Мы пришли в раздевалку очень спокойными, выслушали тренера и сказали одно: если мы забьем первый гол, то снова вернемся в игру. Спасибо болельщикам, но мы должны совершенствоваться и играть так с самого начала, потому что если мы этого не сделаем, тренер этого не вынесет.

Тренер всегда находит способ облегчить нам игру, мы изменили расстановку и динамику во втором тайме. Это наш турнир, и мы хотим выиграть его снова.

Мне 24 года, я хочу остаться здесь навсегда и многое дать этой команде, которая дала мне все.

Я счастлив, когда болельщики скандируют мое имя. Это сбывшаяся мечта - иметь возможность забивать голы для них", - сказал Винисиус в эфире Movistar.