  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Судаков: Надеюсь, мы сделали так, чтобы украинский народ гордился нами
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Надеюсь, мы сделали так, чтобы украинский народ гордился нами

Лига Чемпионов

"Шахтер" минимально проиграл в Лондоне

Судаков: Надеюсь, мы сделали так, чтобы украинский народ гордился нами

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в своем Instagram поделился мыслями после выездного поражения от "Арсенала" (0:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

"Надеюсь, мы сделали так, чтобы украинский народ гордился нами!

Спасибо всем за поддержку, готовимся к классическому", – написал Судаков.

Отметим, что украинское Классико - дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится в воскресенье, 27 октября. Начало - в 18:00.

Читайте такжеПетр Кушлык: Во втором тайме лондонского матча Шахтер показал, что умеет играть в футбол
По теме
yellow-arrow
Ширер: Шахтер может быть очень горд, потому что они напугали Арсенал
yellow-arrow
Зинченко посетил раздевалку Шахтера после матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
"Мне игра не понравилась". Сабо раскритиковал Шахтер за матч против Арсенала
Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
magnum power (БОМЖ)
23.10.2024 в 15:30
міг би ще сказати, що забив лише Шахтар... aле є нюанс. і да, пишатися зовсім нічим.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
magnum power (БОМЖ)
23.10.2024 в 15:30
міг би ще сказати, що забив лише Шахтар... aле є нюанс. і да, пишатися зовсім нічим.
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.10.2024 в 15:02
Я гидую вами.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости