Судаков: Надеюсь, мы сделали так, чтобы украинский народ гордился нами

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в своем Instagram поделился мыслями после выездного поражения от "Арсенала" (0:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

"Надеюсь, мы сделали так, чтобы украинский народ гордился нами! Спасибо всем за поддержку, готовимся к классическому", – написал Судаков.

Отметим, что украинское Классико - дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится в воскресенье, 27 октября. Начало - в 18:00.