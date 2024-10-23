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Судаков: Надеюсь, мы сделали так, чтобы украинский народ гордился нами
"Шахтер" минимально проиграл в Лондоне
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в своем Instagram поделился мыслями после выездного поражения от "Арсенала" (0:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.
"Надеюсь, мы сделали так, чтобы украинский народ гордился нами!
Спасибо всем за поддержку, готовимся к классическому", – написал Судаков.
Отметим, что украинское Классико - дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится в воскресенье, 27 октября. Начало - в 18:00.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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23.10.2024 в 15:30
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