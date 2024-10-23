  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Мне игра не понравилась". Сабо раскритиковал Шахтер за матч против Арсенала
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мне игра не понравилась". Сабо раскритиковал Шахтер за матч против Арсенала

Лига Чемпионов

Мнение легенды украинского футбола

"Мне игра не понравилась". Сабо раскритиковал Шахтер за матч против Арсенала

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Известный тренер Йожеф Сабо поделился своими впечатлениями от игры донецкого "Шахтера" в матче третьего тура Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала" (0:1).

"Очень слабо "Шахтер" сыграл: без скоростей и идей. И это еще "Арсенал" не в оптимальном составе был. Мне игра не понравилась. Да, в конце матча Шахтер атаковал - видимо, "Арсенал" заснул, но этого мало.

В первом тайме "горняки" вообще ничего не показали, только защищались, и делали очень много брака. В атаке - 0! Повезло, что еще минимально проиграли, а если бы "Арсенал" играл со всеми сильнейшими игроками, то счет был бы больше", - сказал Сабо.

Читайте такжеЛегенда Шахтера: Играли по возможности, таков уровень команды на текущий момент
По теме
yellow-arrow
Ширер: Шахтер может быть очень горд, потому что они напугали Арсенал
yellow-arrow
Зинченко посетил раздевалку Шахтера после матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Тренер Лилля перед матчем с Атлетико: Они никогда не сдаются и являются воинами по образу и подобию своего тренера
Йожеф Сабо Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
23.10.2024 в 15:15
Все так, но что нынешний Шахтер может противопоставить Арсеналу?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
kalan-86 (Анкара)
23.10.2024 в 15:15
Все так, но что нынешний Шахтер может противопоставить Арсеналу?
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.10.2024 в 14:52
200%
Ответить
1
3

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости