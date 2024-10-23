"Мне игра не понравилась". Сабо раскритиковал Шахтер за матч против Арсенала

Известный тренер Йожеф Сабо поделился своими впечатлениями от игры донецкого "Шахтера" в матче третьего тура Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала" (0:1).

"Очень слабо "Шахтер" сыграл: без скоростей и идей. И это еще "Арсенал" не в оптимальном составе был. Мне игра не понравилась. Да, в конце матча Шахтер атаковал - видимо, "Арсенал" заснул, но этого мало.

В первом тайме "горняки" вообще ничего не показали, только защищались, и делали очень много брака. В атаке - 0! Повезло, что еще минимально проиграли, а если бы "Арсенал" играл со всеми сильнейшими игроками, то счет был бы больше", - сказал Сабо.