Зинченко посетил раздевалку Шахтера после матча Лиги чемпионов

Вчера, 22 октября "Арсенал", цвета которого защищает Александр Зинченко, на своем поле минимально обыграл донецкий "Шахтер" (1:0). Единственный гол во встречи на счету голкипера "горняков" Дмитрия Ризныка, который не по своей воли отметился автоголом.

Зинченко не принимал участия в поединке, но красивым жестом показал, что не забыл о своих корнях. После финального свистка он направился к болельщикам к "Шахтера" и подарил одному из них свою футболку.

Затем он посетил раздевалку украинской команды, что вызвало похвалу со стороны наставника дончан Марино Пушича.

"Александр [Зинченко] был в нашей раздевалке, слушал мою речь перед игроками. Он был нашим гостем. Он отличный парень и, конечно же, потрясающий игрок", - сказал Пушич в разговоре c прессой.

Напомним, Зинченко является воспитанником "Шахтера".