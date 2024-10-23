  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Зинченко посетил раздевалку Шахтера после матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко посетил раздевалку Шахтера после матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Украинец встретился со своими соотечественниками

Зинченко посетил раздевалку Шахтера после матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 22 октября "Арсенал", цвета которого защищает Александр Зинченко, на своем поле минимально обыграл донецкий "Шахтер" (1:0). Единственный гол во встречи на счету голкипера "горняков" Дмитрия Ризныка, который не по своей воли отметился автоголом.

Зинченко не принимал участия в поединке, но красивым жестом показал, что не забыл о своих корнях. После финального свистка он направился к болельщикам к "Шахтера" и подарил одному из них свою футболку.

Затем он посетил раздевалку украинской команды, что вызвало похвалу со стороны наставника дончан Марино Пушича.

"Александр [Зинченко] был в нашей раздевалке, слушал мою речь перед игроками. Он был нашим гостем. Он отличный парень и, конечно же, потрясающий игрок", - сказал Пушич в разговоре c прессой.

Напомним, Зинченко является воспитанником "Шахтера".

По теме
yellow-arrow
Ширер: Шахтер может быть очень горд, потому что они напугали Арсенал
yellow-arrow
"Мне игра не понравилась". Сабо раскритиковал Шахтер за матч против Арсенала
yellow-arrow
Тренер Лилля перед матчем с Атлетико: Они никогда не сдаются и являются воинами по образу и подобию своего тренера
Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football.London
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости