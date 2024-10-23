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Зинченко посетил раздевалку Шахтера после матча Лиги чемпионов
Украинец встретился со своими соотечественниками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 22 октября "Арсенал", цвета которого защищает Александр Зинченко, на своем поле минимально обыграл донецкий "Шахтер" (1:0). Единственный гол во встречи на счету голкипера "горняков" Дмитрия Ризныка, который не по своей воли отметился автоголом.
Зинченко не принимал участия в поединке, но красивым жестом показал, что не забыл о своих корнях. После финального свистка он направился к болельщикам к "Шахтера" и подарил одному из них свою футболку.
Затем он посетил раздевалку украинской команды, что вызвало похвалу со стороны наставника дончан Марино Пушича.
"Александр [Зинченко] был в нашей раздевалке, слушал мою речь перед игроками. Он был нашим гостем. Он отличный парень и, конечно же, потрясающий игрок", - сказал Пушич в разговоре c прессой.
Напомним, Зинченко является воспитанником "Шахтера".
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