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Ширер: Шахтер может быть очень горд, потому что они напугали Арсенал
"Горняки" чуть не увезли с Лондона ничью
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда сборной Англии и "Ньюкасла" Алан Ширер оценил путь "Арсенала" в Лиге чемпионов и похвалил игру за "Шахтёра" в очном матче с "канонирами" (0:1).
"Если смотреть на ситуацию в целом, то две победы и ничья — это позитивное начало кампании "Арсенала" в Лиге чемпионов.
Они набрали очки - по большому счету, это все, что имеет значение. Но игра была не очень хорошей. "Шахтер" может быть очень горд, потому что они напугали "Арсенал", - отметил Ширер.
По итогам трёх туров ЛЧ "Шахтёр" набрал лишь один балл.
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