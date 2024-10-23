Ширер: Шахтер может быть очень горд, потому что они напугали Арсенал

Легенда сборной Англии и "Ньюкасла" Алан Ширер оценил путь "Арсенала" в Лиге чемпионов и похвалил игру за "Шахтёра" в очном матче с "канонирами" (0:1).

"Если смотреть на ситуацию в целом, то две победы и ничья — это позитивное начало кампании "Арсенала" в Лиге чемпионов.

Они набрали очки - по большому счету, это все, что имеет значение. Но игра была не очень хорошей. "Шахтер" может быть очень горд, потому что они напугали "Арсенал", - отметил Ширер.