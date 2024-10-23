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Ширер: Шахтер может быть очень горд, потому что они напугали Арсенал

Лига Чемпионов

"Горняки" чуть не увезли с Лондона ничью

Ширер: Шахтер может быть очень горд, потому что они напугали Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда сборной Англии и "Ньюкасла" Алан Ширер оценил путь "Арсенала" в Лиге чемпионов и похвалил игру за "Шахтёра" в очном матче с "канонирами" (0:1).

"Если смотреть на ситуацию в целом, то две победы и ничья — это позитивное начало кампании "Арсенала" в Лиге чемпионов.

Они набрали очки - по большому счету, это все, что имеет значение. Но игра была не очень хорошей. "Шахтер" может быть очень горд, потому что они напугали "Арсенал", - отметил Ширер.

По итогам трёх туров ЛЧ "Шахтёр" набрал лишь один балл.

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Источник:
football365
Опубликовал: Александр Бураков
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