Маркевич: У Шахтера нет нападающих уровня Лиги чемпионов

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своїм мнением о матче Лиги чемпионов "Арсенал" - "Шахтер" 1:0.

– Какие у вас впечатления от матча "Арсенал" – "Шахтер"?

– В начале игры присутствовала нервозность у нашей команды, а потом "Шахтер" выглядел достойно, но, к сожалению, проиграл. Хотя по такой игре можно было и вничью сыграть. Мне "Шахтер" понравился. Против столь сильной команды достойно выглядели. Я однозначно увидел прогресс по сравнению с матчами против "Болоньи" и "Аталанты". "Шахтер" показал, что он может играть с непростыми соперниками.

– У "Шахтера" за три тура Лиги чемпионов 0 забитых голов и всего два удара в створ ворот. Как вы думаете, в чем проблема?

– К сожалению, у "Шахтера" нет нападающих, которые могли бы поставить точку в матче. Сейчас эта проблема не только в "Шахтере", но и в других украинских командах. Сикан и Траоре – это не уровень Лиги чемпионов. "Шахтеру" нужно искать форварда.

– Кого назовете лучшим игроком матча?

– Судаков неплохо выглядел, Бондаренко моментами тоже, бразильцы хорошо вышли на смену. Потрошитель прекрасно сыграл, пенальти отразил. Так он пропустил курьезный мяч, но это не его вина. Если выбирать кого-то одного, то "Льва матча" я отдам Судакову. Не знаю, какие планы у "Шахтера" по отношению к нему, но это такой футболист, что его можно предлагать серьезным клубам.

– А кто вам не понравился в игре?

– Я уже говорил о нападающих. Также к сожалению, нет стабильности у Зубкова. По его данным он может сильнее играть.

– Педриньо, Кевин усилили игру "Шахтера". Почему Пушич не упускает их в основе?

– Не знаю, это уже дело тренера. Но мое мнение, что этих бразильцев нужно чаще наигрывать. С выходом на поле они принесли в игру "Шахтера" скорость и креативность.