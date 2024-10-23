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Сабо: В этом Шахтере вообще лидера на поле не вижу, абсолютно серая команда
Эксперт раскритиковал Шахтер за матч с Арсеналом
Шахтар
Известный украинский тренер Йожеф Сабо прошелся по персоналиям игроков "Шахтера" в матче 3-го тура
– У "Шахтера" за три тура Лиги чемпионов 0 забитых голов и всего два удара в створ ворот. Как вы думаете, в чем проблема?
– Проблема в том, что у нас очень слабый чемпионат, и когда мы играем в еврокубках, это сказывается. По Лиге чемпионов и Лиге Европы видно, что мы гораздо слабее. Никуда от этого не деться.
– Кого назовете лучшим игроком матча?
– Я даже выделить никого не могу. Единственный, кто выделялся – это вратарь Ризнык. Дмитрий – единственное светлое пятно во вчерашней игре "Шахтера". Несколько раз он выручил, взял пенальти. Пропущенный мяч? Так бывает, от штанги ему в спину попало, там он не виноват.
Судакова в первом тайме я вообще не видел. Во втором он активизировался, даже по воротам бил, правда, метров десять выше. Не знаю, купят его или нет европейские клубы. Я в этом "Шахтере" вообще лидера на поле не вижу, абсолютно серая команда.
– А кто вам не понравился в игре?
– Я не понимаю, почему Пушич ставит Сикана. Он вообще никакой! Это не уровень "Шахтера".
– Педриньо, Кевин усилили игру "Шахтера". Почему Пушич не выпускает их в основе?
– Трудно сказать, чем руководствуется тренер. Педриньо и Кевин мне понравились. Они хорошо двигались и обострялись. Будем за ними смотреть.
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