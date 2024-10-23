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Атлетико - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Вторая испанская команда для французского клуба

Атлетико - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: пресслужби ФК "Лілль"

Новина українською

"Лилль" сенсационно обыграл мадридский "Реал" на домашнем поле и заработал первые 3 очка. Сегодня у французского коллектива снова встреча с мадридской командой, но уже на выезде.

"Атлетико Мадрид" обыграл немецкий "РБ Лейпциг" и крупно проиграл португальской "Бенфике", ни разу не ударив в створ ворот. Далее у испанского клуба сложные поединки и уже сейчас нужно набирать очки.

Сможет ли "Лилль" совершить вторую подряд сенсацию или "Атлетико" докажет. что поражение "Бенфике" было случайным? Узнаем 22 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

23 октября. 22:00. Мадрид. "Метрополитано"

Главный судья: Марко Гуида (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 4

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Прийменко
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