Атлетико - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Лилль" сенсационно обыграл мадридский "Реал" на домашнем поле и заработал первые 3 очка. Сегодня у французского коллектива снова встреча с мадридской командой, но уже на выезде.

"Атлетико Мадрид" обыграл немецкий "РБ Лейпциг" и крупно проиграл португальской "Бенфике", ни разу не ударив в створ ворот. Далее у испанского клуба сложные поединки и уже сейчас нужно набирать очки.

Сможет ли "Лилль" совершить вторую подряд сенсацию или "Атлетико" докажет. что поражение "Бенфике" было случайным? Узнаем 22 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

23 октября. 22:00. Мадрид. "Метрополитано"

Главный судья: Марко Гуида (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 4

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