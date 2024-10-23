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Атлетико - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Вторая испанская команда для французского клуба
Фото: пресслужби ФК "Лілль"
"Лилль" сенсационно обыграл мадридский "Реал" на домашнем поле и заработал первые 3 очка. Сегодня у французского коллектива снова встреча с мадридской командой, но уже на выезде.
"Атлетико Мадрид" обыграл немецкий "РБ Лейпциг" и крупно проиграл португальской "Бенфике", ни разу не ударив в створ ворот. Далее у испанского клуба сложные поединки и уже сейчас нужно набирать очки.
Сможет ли "Лилль" совершить вторую подряд сенсацию или "Атлетико" докажет. что поражение "Бенфике" было случайным? Узнаем 22 октября в 22:00 по киевскому времени.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур
23 октября. 22:00. Мадрид. "Метрополитано"
Главный судья: Марко Гуида (Италия)
Трансляция: Megogo Футбол 4
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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