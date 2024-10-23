Воробей: В матче с Арсеналом Шахтер не наиграл на ничью

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей прокомментировал победу лондонского "Арсенала" над дончанами в матче Лиги чемпионов (1:0).

- Андрей, какие у вас остались впечатления от матча "Арсенал" – "Шахтер" (1:0)? Как оцените игру донецкой команды впереди? Появилась та агрессия, о которой вы говорили ранее?

- В целом скажу так: игра, которую мы вчера увидели, говорит о том, что у нас, к сожалению, на данный момент уровень чемпионата Украины такой. Не можем мы на данный момент как-то прыгнуть выше головы. Я бы не сказал, что в матче с "Арсеналом" была улучшенная игра или как-то по-другому "горняки" играли. Нет! Скорее всего, "Арсенал" где-то играл не с таким азартом и рвением. Лондонцы, наверное, экономили силы перед матчем АПЛ с "Ливерпулем" 27 октября. Первый 10 минут, конечно, очень сложные были. Потом "Шахтер" более-менее выровнял игру. А затем был пропущен обидный гол. На самом деле мы не наиграли на ничью. Да, говорят, что моменты были в конце поединка. Но "Арсенал" до этого мог забивать. Поэтому нам повезло, что мы с минимальным счетом проиграли.

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- А вот по поводу игры "Шахтера" впереди что скажете? Эгиналду был сильно активен в начале встречи.

- Мне кажется, что "Шахтер" все-таки начал играть после отбитого пенальти от Ризныка. Возможно, этот эпизод вдохновил дончан! А, может, быть "Арсенал" где-то остановился, будучи в шоке от того, что был не реализован пенальти. После незабитого "канонирами" одиннадцатиметрового "Шахтер" прибавил. Видно было, что донецкая команда начала играть быстро, бежать вперед и без оглядки. "Шахтер" начал показывать то, что мы от него требуем с первых минут. Вопрос в другом: может, где-то и "Арсенал" подсел. И отмечу, что ребята-легионеры, которые вышли на замену, в последние 15-20 минут добавили эффективности в игре "Шахтера". Дончане после этого прибавили.

- Особенно классный удар был от Педриньо в дополнительное время.

- Да, был момент у Педриньо! В том эпизоде имели хороший шанс забить, но вратарь в ярком прыжке отбил мяч. Но все равно скажу, что в этой встрече мы все-таки не наиграли на ничью. Наверное, все-таки победа "Арсенала" закономерная. На данном этапе мы не готовы играть с такими командами. Что будет дальше, не знаю. Сложно сказать. Это уровень нашего чемпионата, к сожалению. У нас за три матча один удар в створ ворот от Педриньо, если не брать во внимание пенальти от Судакова в поединке с "Болоньей". Это уровень нашего футбола на данный момент.

- Дмитрий Ризнык парировал пенальти в поединке с "Арсеналом", как и Юрий Вирт в 2000 году за "горняков" в матче с "канонирами" на "Хайбери". Украинский вратарь показывает хорошую игру?

- К Ризныку вопросов нету. Он в пропущенном голе не виноват. Такой пропущенный мяч – это дело случая, такое бывает в футболе. А пенальти он отбил, в целом играл уверенно! Удар в упор от Мартинелли он принял. Ризнык выручал Шахтер, поэтому вопросов к нему нету. В принципе, как и к игре защиты в целом вопросов нету. Неплохо сыграли, но пропустили. Но, мне кажется, что Арсенал играл в полсилы с нашей командой. А "Шахтер", повторюсь, начал играть после отбитого пенальти.

- Ризнык от матча к матчу проявляет все большую уверенность в рамке. Виден его прогресс?

- Уверенность появляется в его действиях. До уровня Трубина, конечно, еще работать и работать, но в последних поединках Ризнык помогает очень сильно "Шахтеру". Видно, что в его игре есть какая-то уверенность!

- Но перед матчем с "Шахтером""Арсенал""Борнмуту" проиграл 0:2. Может у лондонцев есть какой-то небольшой кризис?

- У "Арсенала" есть свои проблемы. В этом поединке с "Шахтером" не играл их лидеры Эдегор и Сака. У "канониров" своя кухня, а у "Шахтера" - своя. Но "Арсенал" выиграл и три очка взял. А "Шахтеру" можно занести в актив последние 15 минут. Дончане в этот отрезок времени играли с азартом и рвением, они бежали вперед. "Шахтер" мы хотим видеть таким! Это единственное, что можно занести в актив Шахтера в этом матче.