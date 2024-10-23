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Мадрид и Барселона хотят принять финалы Лиги чемпионов 2027 года
Стадион Метрополитано является одним из главных претендентов на ЛЧ 2027 года
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Два крупнейших города в Испании, Мадрид и Барселона, борются за право провести финалы Лиги чемпионов в 2027 году.
Как сообщает издание Relevo, стадион "Метрополитано" в Мадриде является одним из главных претендентов на проведение финала мужской Лиги чемпионов. Его конкурентом станет Олимпийский стадион в Баку. Такое решение было принято после того, как миланский "Сан-Сиро" выбыл из списка претендентов из-за того, что не будет вовремя завершена реконструкция.
Параллельно с этим, "Камп Ноу" в Барселоне подал заявку на проведение финала женской Лиги чемпионов. Однако каталонцам придется конкурировать с аренами в Варшаве, Базеле и Кардиффе.
Напомним, что ближайшие финалы Лиги чемпионов примут "Альянц Арена" в Мюнхене (2025 год) и стадион "Ференц Пушкаш" в Будапеште (2026 год).
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