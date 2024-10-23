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Английский эксперт рассказал, чем его удивил Шахтер в матче с Арсеналом

Лига Чемпионов
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Крис Саттон проанализировал матч Арсенал - Шахтер

Английский эксперт рассказал, чем его удивил Шахтер в матче с Арсеналом

фото из свободных источников

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Экс-форвард "Челси" и сборной Англии Крис Саттон поделился мыслями по поводу вчерашнего поединка Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Шахтером" (1:0).

"Арсенал" подвергался давлению до самого конца матча. "Шахтер" меня удивил, они получили уверенность от "Арсенала", не использовавшего свои шансы. Сейв Давида Райя в концовке был блестящим.

В атаке у "Арсенала" было множество шансов поставить точку в этой игре. Это хороший ответ на поражение в выходные. С точки зрения Лиги чемпионов "Арсенал" находится в довольно хорошей позиции", – заявил Саттон.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Михаил Черныш
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