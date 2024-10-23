Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английский эксперт рассказал, чем его удивил Шахтер в матче с Арсеналом
Крис Саттон проанализировал матч Арсенал - Шахтер
фото из свободных источников
Экс-форвард "Челси" и сборной Англии Крис Саттон поделился мыслями по поводу вчерашнего поединка
"Арсенал" подвергался давлению до самого конца матча. "Шахтер" меня удивил, они получили уверенность от "Арсенала", не использовавшего свои шансы. Сейв Давида Райя в концовке был блестящим.
В атаке у "Арсенала" было множество шансов поставить точку в этой игре. Это хороший ответ на поражение в выходные. С точки зрения Лиги чемпионов "Арсенал" находится в довольно хорошей позиции", – заявил Саттон.
Популярное сейчас
- У нападающего Динамо наметились проблемы с лишним весом
- Известно имя нового главного тренера Ворсклы. Долганскому предложили войти в его штаб
- Стал известен ответ Максимова на предложение вновь возглавить Ворсклу
- Неделя топ-матчей: Динамо – Шахтер, Реал – Барса и не только. Расписание футбола на 21 – 27 октября
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО