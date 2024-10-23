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Ризнык стал автором первого в истории вратарского автогола украинских клубов в еврокубках
С почином
shakhtar.com
Голкипер "
Между тем автогол вратаря горняков оказался еще и "юбилейным" - 30-м для наших клубов на международной арене.
14 мячей украинцы забили в свои ворота в Лиге чемпионов, 13 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке кубков.
10 "самострелов" совершили игроки "Шахтера", 8 – "Динамо", 5 – "Зари", по 2 – "Днепра" и "Металлиста", по 1 – "Мариуполя", донецкого "Металлурга" и "Таврии.
Также стоит отметить, что мяч, забитый Ризныком, стал для него самого 150-м, пропущенным за карьеру.
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