Ризнык стал автором первого в истории вратарского автогола украинских клубов в еврокубках

Голкипер " Шахтера " Дмитрий Ризнык стал автором первого автогола вратарей украинских команд в еврокубках. Напомним, что кипер "отметился" голом в матче 3-го тура ЛЧ с "Арсеналом" (0:1).

Между тем автогол вратаря горняков оказался еще и "юбилейным" - 30-м для наших клубов на международной арене.

14 мячей украинцы забили в свои ворота в Лиге чемпионов, 13 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке кубков.

10 "самострелов" совершили игроки "Шахтера", 8 – "Динамо", 5 – "Зари", по 2 – "Днепра" и "Металлиста", по 1 – "Мариуполя", донецкого "Металлурга" и "Таврии.

Также стоит отметить, что мяч, забитый Ризныком, стал для него самого 150-м, пропущенным за карьеру.