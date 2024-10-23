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Ризнык стал автором первого в истории вратарского автогола украинских клубов в еврокубках

Лига Чемпионов
Обновлено

С почином

Ризнык стал автором первого в истории вратарского автогола украинских клубов в еврокубках

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык стал автором первого автогола вратарей украинских команд в еврокубках. Напомним, что кипер "отметился" голом в матче 3-го тура ЛЧ с "Арсеналом" (0:1).

Между тем автогол вратаря горняков оказался еще и "юбилейным" - 30-м для наших клубов на международной арене.

14 мячей украинцы забили в свои ворота в Лиге чемпионов, 13 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке кубков.

10 "самострелов" совершили игроки "Шахтера", 8 – "Динамо", 5 – "Зари", по 2 – "Днепра" и "Металлиста", по 1 – "Мариуполя", донецкого "Металлурга" и "Таврии.

Также стоит отметить, что мяч, забитый Ризныком, стал для него самого 150-м, пропущенным за карьеру.

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Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
23.10.2024 в 19:32
Можна було би обійтися без глузливого підзаголовку "З почином". Я не фанат кротів, але, вважаю, що треба поважати своїх.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
23.10.2024 в 19:32
Можна було би обійтися без глузливого підзаголовку "З почином". Я не фанат кротів, але, вважаю, що треба поважати своїх.
Ответить
1
0

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