Езерский: К Пушичу есть полное доверие, здесь не о чем говорить

Экс-игрок "Шахтера" Владимир Езерский прокомментировал матч "горняков" с "Арсеналом" (0:1) в Лиге чемпионов.

– Как оцените матч для "Шахтера"?

– У меня положительное впечатление от игры. Конечно, мы понимаем, что Шахтер играл против одной из лучших команд Англии. На фоне такого соперника горняки довольно неплохо себя показали. Особенно если учесть уровень чемпионатов Украины и Англии.

В первом тайме достаточно мощно, агрессивно и остро начал "Арсенал". Команда оказывала давление на гостей. В действиях "Шахтера" многое не получалось. Первый тайм, особенно его начало, конечно, последовал за "Арсеналом". У них были моменты, когда они увеличивали счет.

Но во втором тайме мы увидели "Шахтер", который мы привыкли видеть раньше. Второй тайм показал, что у "Шахтера" есть потенциал и горняки умеют достойно играть против таких команд, как "Арсенал".

– "Шахтеру" пока не удается забивать в Лиге чемпионов. В чем причина?

– Это Лига чемпионов. Я уверен, что у "Шахтера" будут забиты голы в предстоящих матчах. Самое важное, чтобы команда сохранила уровень своей игры, который показал во втором тайме с "Арсеналом", на следующие матчи.

– Дмитрий Ризнык – один из ключевых игроков этого матча. Сначала несчастный случай с автоголом, а затем отражен пенальти. Что скажете о его игре?

– Его автогол – это игровой момент. Каждый игрок мог ошибиться. Он несколько раз выручил и подстраховал партнеров. Ничего страшного там не случилось. Конечно, лучше, чтобы в этот момент с пропущенным мячом не было, но это футбол. Он бывает непредсказуем.

Ризнык провел матч на достаточно хорошем уровне. Мы видели, сколько "Арсенал" прессинговал достаточно высоко. И "Шахтер" моментами выходы из-под прессинга из-за среднего и короткого паса, где Ризнык как раз играл основную роль.

Дмитрий был одним из лидеров этой игры. Он один из тех игроков, которые мне больше всего понравились. Вратарь хорошо себя показал в матче кроме этого момента.

– Что вообще скажете о старте сезона "Шахтера"? Стоит ли волноваться Пушичу за свою работу?

– Прочтите интервью Дарио Срны. К тренеру есть полное доверие, поэтому здесь не о чем говорить.

Старт сезона для "Шахтера", возможно, был не так убедителен, как мы привыкли видеть. В чемпионате Украины потеряли немало очков. Но сезон долгия. Это все можно справить.