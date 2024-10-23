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"Это не секрет". Пушич рассказал, о чем он общался с Шевченко перед матчем с Арсеналом

Лига Чемпионов

Тренер Шахтера пообщался с президентом УАФ перед матчем с Арсеналом

"Это не секрет". Пушич рассказал, о чем он общался с Шевченко перед матчем с Арсеналом

shakhtar.com

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал, о чем он общался с президентом УАФ Андреем Шевченко перед матчем ЛЧ с "Арсеналом" (0:1).

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- Перед матчем вы разговаривали с Андреем Шевченко. Если не секрет, что обсуждали?

- Нет, не секрет. Но я вам не скажу. Шучу. Мне нравится общаться с людьми, которые любят футбол. Со своей стороны он очень много сделал для развития украинского футбола в целом. Такая работа требует много времени. Я, иностранный тренер, тоже стараюсь внести свой вклад в украинский футбол для развития игры и игроков. Поэтому мы говорили об этом, о росте отдельных футболистов. Получился замечательный разговор. Было очень приятно услышать слова поддержки от него перед матчем.

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Андрей Шевченко Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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