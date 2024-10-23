Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это не секрет". Пушич рассказал, о чем он общался с Шевченко перед матчем с Арсеналом
Тренер Шахтера пообщался с президентом УАФ перед матчем с Арсеналом
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал, о чем он общался с президентом УАФ Андреем Шевченко перед матчем ЛЧ с "Арсеналом" (0:1).
- Перед матчем вы разговаривали с Андреем Шевченко. Если не секрет, что обсуждали?
- Нет, не секрет. Но я вам не скажу. Шучу. Мне нравится общаться с людьми, которые любят футбол. Со своей стороны он очень много сделал для развития украинского футбола в целом. Такая работа требует много времени. Я, иностранный тренер, тоже стараюсь внести свой вклад в украинский футбол для развития игры и игроков. Поэтому мы говорили об этом, о росте отдельных футболистов. Получился замечательный разговор. Было очень приятно услышать слова поддержки от него перед матчем.
Популярное сейчас
- У нападающего Динамо наметились проблемы с лишним весом
- Шанс для Лунина. Куртуа пропустит Эль-Класико
- Экс-защитник Днепра-1 и Зари Батагов вновь может сменить клубную прописку
- Арсенал - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев