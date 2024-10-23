"Это не секрет". Пушич рассказал, о чем он общался с Шевченко перед матчем с Арсеналом

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал, о чем он общался с президентом УАФ Андреем Шевченко перед матчем ЛЧ с "Арсеналом" (0:1).

- Перед матчем вы разговаривали с Андреем Шевченко. Если не секрет, что обсуждали?

- Нет, не секрет. Но я вам не скажу. Шучу. Мне нравится общаться с людьми, которые любят футбол. Со своей стороны он очень много сделал для развития украинского футбола в целом. Такая работа требует много времени. Я, иностранный тренер, тоже стараюсь внести свой вклад в украинский футбол для развития игры и игроков. Поэтому мы говорили об этом, о росте отдельных футболистов. Получился замечательный разговор. Было очень приятно услышать слова поддержки от него перед матчем.