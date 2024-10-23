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Зальцбург - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Девятая встреча между командами

Зальцбург - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: GNK Dinamo Zagreb

Новина українською

Австрийский "РБ Зальцбург" на групповом этапе никого ещё не побеждал. Крупные поражения "Спарте Праге" и "Бресту". Также «РБ Зальцбург» - одна из четырёх команд, которые ещё не забивали. Пепу Лийндерсу предстоит решить эту проблему.

«Динамо Загреб» обидно проиграл «Баварии» и упустил победу над «Монако». В чемпионате Хорватии, столичный клуб отстаёт от лидирующего «Хайдука» на 4 балла, которому они проиграли в очном матче.

Это девятая встреча между командами. Кто сможет улучшить положение? Узнаем 23 октября в 22:00.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

23 октября. 22:00. Зальцбург, "Зальцбург"

Главный судья: Денни Маккели (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Футбол 8

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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