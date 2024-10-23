Зальцбург - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Австрийский "РБ Зальцбург" на групповом этапе никого ещё не побеждал. Крупные поражения "Спарте Праге" и "Бресту". Также «РБ Зальцбург» - одна из четырёх команд, которые ещё не забивали. Пепу Лийндерсу предстоит решить эту проблему.

«Динамо Загреб» обидно проиграл «Баварии» и упустил победу над «Монако». В чемпионате Хорватии, столичный клуб отстаёт от лидирующего «Хайдука» на 4 балла, которому они проиграли в очном матче.

Это девятая встреча между командами. Кто сможет улучшить положение? Узнаем 23 октября в 22:00.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

23 октября. 22:00. Зальцбург, "Зальцбург"

Главный судья: Денни Маккели (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Футбол 8

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