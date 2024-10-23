Еще бы чуточку везения… Акценты зрителя на игре Арсенала с Шахтером

Не имеет смысла сравнивать “Шахтер” в Лиге чемпионов с “Динамо” в Лиге Европы. Как сказал классик: это ж, ….., совсем другой турнир! Кроме того, так сложилось, что лидер УПЛ сейчас играет как раз в том турнире, что рангом ниже. А сравнивать игру “Шахтера” в ЛЧ и нынешнем чемпионате страны было бы форменным идиотизмом.

Но у нас есть все основания для того, чтобы сравнить этот матч с двумя предыдущими - против “Болоньи” и “Аталанты”. И, методом исключения, лично я назову его лучшим из трех. Понятное дело, лучшим из худших, но все познается в сравнении. Для сегодняшнего “Шахтера” это был шаг, если угодно - шажок вперед.

Между тем, соперник был сильнее прежних. Третья на сегодня команда Англии против четвертой команды Украины. И давайте сразу договоримся: все эти разговоры в пользу богатых, проблемы бледнолицых - насколько они выложились и почему именно - нашего вождя не волнуют. Нам бы их проблемы. Вернее, им бы наши, не дай Бог…

Поединок был достаточно зрелищным, почти как с “Аталантой”. И если тогда мы проиграли без шансов, то сейчас такого не скажешь. Единственный и неповторимый, но оттого никак не менее реальный шанс Педриньо в компенсированное время вполне мог привести чаши весов в состояние равновесия. При всем превосходстве соперника.

Да, вновь лишь один голевой момент за игру. Но если в Болонье он случился в самом дебюте, после чего забить могли уже лишь хозяева поля; если с “Аталантой” он имел место уже при 0:2, и сразу после него пропустили третий; то “Арсеналу” он натурально мог стоить очков.

Для меня давно стала своеобразным барометром реакция на футбол моей жены. Шутки шутками, но она даже все премудрости офсайда освоила, а вы помните, что говорил Ярмоленко про девушек и “вне игры”? Словом, это вам не коты Леоненко. Так вот, в отличие от матчей с итальянскими клубами, этот она смотрела до упора.

И знаете, чем мотивировала? Хочу, говорит, дождаться хоть одного нормального удара от наших. Такого, чтобы душа развернулась и завернулась обратно. Пусть даже не забьют. Дождалась. Тут другое интересно. Насколько помню, с “Болоньей” она ушла спать задолго до конца матча - при 0:0. То есть, там ей ждать было нечего, а тут…

А ведь за полтора часа у нас в атаке не получилось ровным счетом ничего. Тогда как “Арсенал” мог и, наверное, должен был выигрывать крупнее. Играли по счету? А ничего, что до этого счета у них было всего два момента за полчаса (вместе с голом), а в оставшийся час - в три раза больше? Разбазарили, бо не слишком напрягались?

Вождь по-прежнему сидит спиной к бледнолицым. И еле заметно усмехается, когда слышит о том, что они выиграли на классе. А где был бы весь этот класс, кабы не сэйв Райи на второй “лишней” минуте? Футбол - дело тонкое, Педруха…

Да, согласно элементарной логике и тому, что видели наши глаза на поле, мы вроде как проиграли в одни ворота. Но вот ведь парадокс: судьбу поединка решила госпожа Удача. Попади мяч в стойку ворот Ризныка и не отразись при этом ему в спину (обиднейшее, что можно придумать), а в поле, как порядочный - и шо тогда?

История не знает сослагательного наклонения. Не стану утверждать, что мы сохранили бы ничейный счет. Но и вы мне не рассказывайте, как играл бы при этом счете “Арсенал”. И то, и другое из области домыслов. Вождю стало скучно, он докурил свой бамбук, встал и ушел восвояси. По факту, “Шахтеру” не хватило капельки везения.

Пусть будет: ЕЩЕ капельки, если вам так комфортнее - была там парочка эпизодов в начале и концовке матча, когда имело смысл говорить о везении. Правда, не столь однозначных, как с этим судьбоносным голом. Ведь что такое чистое везение в футболе? Автогол, штанга, промах из пределов вратарской… Ну, вы меня поняли.

В главной роли этого фильма снялся Мартинелли. Не потому что забил - потому что участвовал в пяти зачетных атаках “Арсенала” из восьми. Следующий - Ризнык: четыре важных сэйва, включая парированный пенальти. Еще отметил бы Троссара и, может быть, Жезуса - все, кто остался в памяти, в первую очередь.

В “Шахтере” фрагментарно был неплох Эгиналду. И, конечно, стоит перед глазами рисковый сэйв Матвиенко незадолго до перерыва. Но это так, чтобы кого-то назвать.

Мораль сей басни. Оказывается, не лучшая нынче команда УПЛ в состоянии не ударить в грязь лицом, состязаясь с одной из лучших команд АПЛ. Про бледнолицых вы в курсе - даже не начинайте…

Увы, все это не отменяет того, что мы изначально и весьма ощутимо уступаем, на мой взгляд и прежде всего, в скорости. Даже не столько физически - в скорости принятия решений. А это уже тлетворное влияние уровня нынешнего чемпионата Украины. Где нашим фаворитам дают время на покурить и оправиться. Не вина его - беда.

Одного этого достаточно, чтобы объяснить, почему мы так жалко смотримся в Европе. Даже если игнорировать логистику и психологию. Поэтому вчерашняя игра на общем депрессивном фоне - отнюдь не худшая. И теперь уже любопытнее будет посмотреть на “Шахтер” дальше. Кто там у нас на очереди, “Янг Бойз”? Тем паче.

Словом, в Лондоне позора не снискали, и то ладно. Поглядим, как будет в Риме.

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