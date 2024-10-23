Мексиканский телеканал шаржем на Ризныка отметил матч ЛЧ. Его заценили не все болельщики. ФОТО

Мексиканский телеканал TNT Sports Mexico своеобразно проиллюстрировал поражение "Шахтера" в матче Лиги чемпионов от "Арсенала" (0:1).

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Канал в соцсетях опубликовал шарж на кипера "горняков" Дмитрия Ризныка, который злой покидает стадион под обстрелом пушки ("канониры" - прозвище лондонского Арсенала).

Впрочем, такой креатив понравился не всем болельщикам. Некоторые из них посчитали некорректным такой рисунок во время войны в Украине. Еще часть считают, что несмотря на автогол, Ризнык провел очень достойный матч и был одним из лучших в составе "Шахтере".