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Мексиканский телеканал шаржем на Ризныка отметил матч ЛЧ. Его заценили не все болельщики. ФОТО

Лига Чемпионов

В Мексике тоже следят за Лигой чемпионов

Мексиканский телеканал шаржем на Ризныка отметил матч ЛЧ. Его заценили не все болельщики. ФОТО

x.com/tntsportsmex

Новина українською

Мексиканский телеканал TNT Sports Mexico своеобразно проиллюстрировал поражение "Шахтера" в матче Лиги чемпионов от "Арсенала" (0:1).

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Канал в соцсетях опубликовал шарж на кипера "горняков" Дмитрия Ризныка, который злой покидает стадион под обстрелом пушки ("канониры" - прозвище лондонского Арсенала).

Впрочем, такой креатив понравился не всем болельщикам. Некоторые из них посчитали некорректным такой рисунок во время войны в Украине. Еще часть считают, что несмотря на автогол, Ризнык провел очень достойный матч и был одним из лучших в составе "Шахтере".

Мексиканский телеканал шаржем на Ризныка отметил матч ЛЧ. Его заценили не все болельщики. ФОТО - изображение 1
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Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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Источник:
TNT Sports México
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Djibouti (Djibouti)
23.10.2024 в 23:17
3,14darasi мексиканці хоть там тявкають
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0
1
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Комментарии 1
Djibouti (Djibouti)
23.10.2024 в 23:17
3,14darasi мексиканці хоть там тявкають
Ответить
0
1

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