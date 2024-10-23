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Кроос сделал прогноз на матч третьего тура ЛЧ Барселона - Бавария
Немец считает, что мюнхенский клуб одержит победу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос, который защищал цвета как мадридского "Реала", так и "Баварии", поделился своим прогнозом на предстоящий матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и мюнхенским клубом.
Тони отдал предпочтение баварцам. По его словам, "Бавария" победит соперников со счетом 3:1 или 2:0.
Добавим, что матч между "Барселоной" и "Баварией" начнется 23 октября в 22:00 по Киеву.
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Источник:Toni.kr8s
Опубликовал: Екатерина Власова
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Acsakal (Kharkiv)
23.10.2024 в 20:02
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