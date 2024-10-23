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Кроос сделал прогноз на матч третьего тура ЛЧ Барселона - Бавария

Лига Чемпионов

Немец считает, что мюнхенский клуб одержит победу

Кроос сделал прогноз на матч третьего тура ЛЧ Барселона - Бавария

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Новина українською

Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос, который защищал цвета как мадридского "Реала", так и "Баварии", поделился своим прогнозом на предстоящий матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и мюнхенским клубом.

Тони отдал предпочтение баварцам. По его словам, "Бавария" победит соперников со счетом 3:1 или 2:0.

Добавим, что матч между "Барселоной" и "Баварией" начнется 23 октября в 22:00 по Киеву.

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Тони Кроос Бавария (Мюнхен) Барселона
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Источник:
Toni.kr8s
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
23.10.2024 в 20:02
Цілком зрозуміло, на чиєму боці і чому симпатії Крооса, але... Хансі Флік не лише тренер Барси, але й колишній тренер Баварії і добре знає більшість її гравців та манеру гри, тож ... матч обіцяє бути найвищого гатунку.
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
23.10.2024 в 20:02
Цілком зрозуміло, на чиєму боці і чому симпатії Крооса, але... Хансі Флік не лише тренер Барси, але й колишній тренер Баварії і добре знає більшість її гравців та манеру гри, тож ... матч обіцяє бути найвищого гатунку.
Ответить
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