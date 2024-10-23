Кроос сделал прогноз на матч третьего тура ЛЧ Барселона - Бавария

Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос, который защищал цвета как мадридского "Реала", так и "Баварии", поделился своим прогнозом на предстоящий матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и мюнхенским клубом.

Тони отдал предпочтение баварцам. По его словам, "Бавария" победит соперников со счетом 3:1 или 2:0.

Добавим, что матч между "Барселоной" и "Баварией" начнется 23 октября в 22:00 по Киеву.