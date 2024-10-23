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Это уже была не безнадега, - Полунин нашел позитив в матче Шахтера против Арсенала

Лига Чемпионов
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Горняки избрали правильную тактику

Это уже была не безнадега, - Полунин нашел позитив в матче Шахтера против Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gaspafotos/MB Media

Новина українською

Экс-игрок "Днепра" и сборной Украины Андрей Полунин поделился впечатлениями от матча третьего туре группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" проиграл "Арсеналу" 0:1.

– Вчерашняя игра украинского чемпиона произвела положительное впечатление. Это уже была не безнадега, как в недавнем противостоянии с "Аталантой". Чувствовалось, что "горняки" хорошо поработали над исправлением ошибок и демонстрируют прогресс".

– Благодаря чему "горнякам" удалось дать бой хозяевам?

– Прежде всего, это результат правильно выбранной тактики. Если бы гости действовали с открытым забралом на протяжении всех 90 минут, то им не избежать серьезных неприятностей. Поэтому строгая игра от обороны с акцентом на быстрые контратаки была очень кстати. Даже в первом тайме, когда "пушкари" умело накрывали гостей на их половине поля, у Эгиналду было три возможности, чтобы осложнить жизнь хозяевам. Но в завершающей стадии легионер "Шахтера" не всегда принимал логичные решения, поэтому до взятия ворот дело не дошло.

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– Чем можно объяснить, что в конце поединка гости начали чаще контролировать мяч, и хозяевам пришлось сосредоточиться на обороне?

– В Лондоне "Шахтер" действовал очень организованно, экономно расходовал силы, и у него остались резервы для всплеска активности. Тем более, что после нереализованного пенальти "пушкари" уже больше думали о сохранении победного счета. Думаю, что гости наиграли на свой гол, но вратарь хозяев был на высоте. Хотя, конечно, "Арсенал" мог забить значительно больше. Разница в классе все же чувствовалась.

– Кого бы вы выделили среди "горняков"?

– Вратаря Дмитрия Ризныка. Возможно, в пропущенном мяче есть его вина, но он потом парировал пенальти и выручил команду в нескольких ситуациях. Молодец!

Приятно, что "горняки" произвели целостное впечатление: никто из состава не выпадал. Но, безусловно, "Арсенал" - один из самых мощных клубов в Лиге чемпионов, и выдержать его натиск очень тяжело.

– В текущей Лиге чемпионов "Шахтер" еще не забивал. Может ли лед тронуться в следующем матче с нетоповым соперником - "Янг Бойз"?

– "Янг Бойз" - сложный оппонент. Команда делает ставку на массированные атаки, но и сама дает возможность играть. Если "горняки" сохранят свои ворота на замке, то у них действительно возрастут шансы открыть счет забитым мячам и одержать первую победу.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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