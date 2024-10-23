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Феликс - об игровом времени в Челси: Я знал, что здесь конкуренция будет жесткой
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский нападающий Жуан Феликс, который летом этого года перешел в "Челси", высказался о своем игровом времени в новом клубе.
"Я знал, что здесь конкуренция будет жесткой, я говорил с Мареской перед тем, как присоединиться к "синим"..., но я здесь, чтобы работать. Это лишь вопрос времени.
Вы никогда не увидите, что я перестану работать. Я здесь, чтобы играть, это произойдет, я уверен", - сказал игрок.
Напомним что Феликс в текущем сезоне Премьер-Лиги сыграл 5 матчей - 117 минут.
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