Феликс - об игровом времени в Челси: Я знал, что здесь конкуренция будет жесткой

Португальский нападающий Жуан Феликс, который летом этого года перешел в "Челси", высказался о своем игровом времени в новом клубе.

"Я знал, что здесь конкуренция будет жесткой, я говорил с Мареской перед тем, как присоединиться к "синим"..., но я здесь, чтобы работать. Это лишь вопрос времени.

Вы никогда не увидите, что я перестану работать. Я здесь, чтобы играть, это произойдет, я уверен", - сказал игрок.