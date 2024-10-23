ЛЧ. Аталанта – Селтик. 0:0. Нули на табло при явном преимуществе хозяев

Перед матчем у итальянцев были определенные кадровые проблемы. Не могли помочь команде травмированные Скамакка, Скальвини, Коссуна, Толой, Брешиани, однако восстановился от повреждения Колашинац, занявший свое место в тройке центрбеков. На скамейке для запасных оказался один из лидеров прошлого сезона де Кетеларе.

Матч начался в невысоком темпе, команды не форсировали развитие событий. При этом мячом больше владели хозяева поля. Уже на первых минутах желтую карточку получил правый бек гостей Джонстон, грубо атаковавший соперника на фланге. Как оказалось, это было единственное предупреждение в матче. Подача со штрафного после этого фола никакой опасности не несла.

"Селтик" пытался огрызаться и отвечать атакой и атакой. Спринтерские способности показал Кюн, убегая от защитников хозяев, однако мяч из-под ног у него в последний момент выбил де Рон.

Первый по-настоящему голевой момент создали хозяева поля: Пашалич замыкал подачу с фланга ударом головой и поразил перекладину, а его же добивание прошло выше ворот.

Через несколько минут розыгрыш хозяевами штрафного удара метров с 20 особой опасности не принес, защитники "Селтика" выбили кожаный шар. В середине тайма Пашалич в штрафной принял передачу вразрез между защитниками и сразу пробил низом по центру ворот, но Каспер Шмайхель выполнил отличный сейв. Впоследствии Дзаппакоста пробил из пределов штрафной, однако его выстрел прошел значительно выше ворот.

"Аталанта" не останавливалась и постоянно нагнетала у ворот соперника. Удар Пашалича метров с 10 головой после подачи с фланга прошел над перекладиной. Выстрел Дзаппакости метров с 18 прошел выше ворот. Последний шанс повести в счете в 1 тайме не использовал лучший бомбардир "Аталанты" Ретеги, который после подачи с углового пробил прямо по центру в руки голкиперу. Аталанта явно доминировала в первом тайме, однако ни один из моментов бергамаски так и не сумели реализовать.

При таком количестве моментов казалось, что гол во втором тайме – дело времени.

Второй тайм тоже начался с атак хозяев. Лукмана прорывался к воротам левым флангом, однако его прострел перехватил защитник. Своей опасной атакой ответили и гости: выстрел Валье метров с 20-ти перевел на угловой Карнезекки.

После подачи с углового хозяев остро пробивал Гин, однако его удар пролетел мимо правой штанги. Де Рон обокрал защитника на подступах к штрафной площади и пробил в дальний угол, однако Шмейхель и на этот раз справился с ударом.

Гасперини пытался освежить команду с помощью замен. Так на поле появились Самарджич и де Кетеларе вместо Беллановой и Ретеги. Матео в Лиге Чемпионов пока не везет: никакого результативного действия за 3 матча.

Де Кетеларе имел свой момент, прорвавшись сквозь линию обороны и выйдя на ударную позицию в штрафной, но с его выстрелом вниз по центру ворот справился Шмайхель. Дзаппакоста неплохо пробил из-за пределов штрафной, однако мяч пролетел рядом с левой стойкой.

Преимущество “Аталанты” во втором тайме уже не было таким значительным, как в первом. Бергамаски атаковали, но их острота куда-то исчезла на исходе матча.

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"Аталанта" в течение матча обладала безоговорочным игровым и территориальным преимуществом, однако воплотить его в итоговый счет не сумела. "Селтик" же реабилитировался за разгромное поражение от дортмундской "Боруссии" и с хорошим настроением покидает Бергамо.

Celtic win a point away at Atalanta ???? pic.twitter.com/G9fWuIdOoj — 433 (@433) October 23, 2024

3-й тур Лиги Чемпионов

Бергамо. "Гэвисс Стадиум"

"Аталанта" – "Селтик" 0:0

"Аталанта": Карнезекки – Белланова (Самарджич, 58), Гин, Джимсити, Колашинац (Руджери, 78), Дзаппакоста – Эдерсон, Пашалич (Дзаньоло, 78), Де Роон – Лукман (Куадрадо, 69), Ретеги (Де Кетеларе, 58).

"Селтик": Шмайхель – Джонстон, Трасти, Скейлс, Валье – Хатате (Бернарду, 68), Макгрегор, Энгельс (Маккоуэн, 74) – Кюн (Форрест, 81), Ида (Фурухаси, 68), Маэда (Пальма, 74) .

Предупреждение: Джонстон, 8.