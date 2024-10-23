  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Манчестер Сити - Спарта 5:0. Без сюрпризов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Манчестер Сити - Спарта 5:0. Без сюрпризов

Лига Чемпионов

Спокойная победа англичан

ЛЧ. Манчестер Сити - Спарта 5:0. Без сюрпризов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 3 тур

23.10.2024. Этихад Стэдиум, Манчестер

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

"Манчестер Сити" - "Спарта“ 5:0

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Стоунз (Диаш 74), Аканджи, Аке (Гвардиол 74), Гюндоган (Ковачич 69), Бернарду Силва (Макети 69), Нуньес, Савиньо, Фоден, Холанд (О'Райлли 81)

"Спарта": Виндаль, Кайринен (Сольбаккен 88), Олатунджи (Ррахмани 60), Бирманчевич (Данек 73), Пресиадо, Лачи, Гараслин (Красники 46), Соренсен, Панак (к), Ренн (Визнер 88), Витик

Предупреждения: Стоунс 7 - Пресиадо 87

Голы: Фоден 3, Голанд 58, 68, Стоунс 64, Нунес 87 (пен)

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Зальцбург — Динамо Загреб 0:2. Снова австрийская команда в проигрыше
yellow-arrow
ЛЧ. Атлетико – Лилль 1:3. Ограбление в Мадриде
yellow-arrow
Тренер Селтика - о ничьей с Аталантой: Мы были фантастическими и сосредоточенными
Лига чемпионов Спарта (Прага) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости