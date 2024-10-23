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ЛЧ. Манчестер Сити - Спарта 5:0. Без сюрпризов
Спокойная победа англичан
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов. 3 тур
23.10.2024. Этихад Стэдиум, Манчестер
Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
"Манчестер Сити" - "Спарта“ 5:0
"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Стоунз (Диаш 74), Аканджи, Аке (Гвардиол 74), Гюндоган (Ковачич 69), Бернарду Силва (Макети 69), Нуньес, Савиньо, Фоден, Холанд (О'Райлли 81)
"Спарта": Виндаль, Кайринен (Сольбаккен 88), Олатунджи (Ррахмани 60), Бирманчевич (Данек 73), Пресиадо, Лачи, Гараслин (Красники 46), Соренсен, Панак (к), Ренн (Визнер 88), Витик
Предупреждения: Стоунс 7 - Пресиадо 87
Голы: Фоден 3, Голанд 58, 68, Стоунс 64, Нунес 87 (пен)
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