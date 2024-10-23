Битва голкиперов. Аталанта - Селтик 0:0. Обзор матча

23 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" и шотландский "Селтик" сыграли вничью со счетом 0:0.

Матч был богат на опасные моменты. С самого начала встречи команды демонстрировали стремление к победе, что привело к нескольким интересным моментам.

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Несмотря на многочисленные попытки, ни одна из команд так и не смогла отличиться результативными действиями. Финальный свисток - на табло 0:0.

Лига Чемпионов. 3-й тур

Бергамо. "Стадио Атлети Адзурри Д'Италия"

"Аталанта" - "Селтик" - 0:0