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Битва голкиперов: команды сыграли в ничью. Аталанта - Селтик 0:0. Обзор матча

Лига Чемпионов

Шмейхель и Карнесекки спасали свои команды от голов

Битва голкиперов: команды сыграли в ничью. Аталанта - Селтик 0:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

23 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" и шотландский "Селтик" сыграли в ничью со счетом 0:0.

Матч был богат на опасные моменты. С самого начала встречи команды демонстрировали стремление к победе, что привело к нескольким интересным моментам у ворот соперника.

Несмотря на многочисленные попытки, ни одна из команд так и не смогла отличиться результативными действиями. Финальный свисток - на табло 0:0.

Лига Чемпионов. 3-й тур
Бергамо. "Стадио Атлети Адзурри Д'Италия"
"Аталанта" - "Селтик" - 0:0

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