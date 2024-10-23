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Битва голкиперов: команды сыграли в ничью. Аталанта - Селтик 0:0. Обзор матча
Шмейхель и Карнесекки спасали свои команды от голов
Getty Images/Global Images Ukraine
23 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" и шотландский "Селтик" сыграли в ничью со счетом 0:0.
Матч был богат на опасные моменты. С самого начала встречи команды демонстрировали стремление к победе, что привело к нескольким интересным моментам у ворот соперника.
Несмотря на многочисленные попытки, ни одна из команд так и не смогла отличиться результативными действиями. Финальный свисток - на табло 0:0.
Лига Чемпионов. 3-й тур
Бергамо. "Стадио Атлети Адзурри Д'Италия"
"Аталанта" - "Селтик" - 0:0
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