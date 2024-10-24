Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шуховцев: Ризнык в голе не виноват. Претензии нужно предъявлять полевым игрокам Шахтера
Известный в прошлом голкипер оправдал вратаря Шахтера в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный в прошлом голкипер Игорь Шуховцев оценил действия вратаря "Шахтера" Дмитрия Ризныка в поединке
"На мой взгляд, вратарь "Шахтера" вчера был одним из лучших среди участников матча. Это, прежде всего его заслуга, что интрига в поединке держалась до финального свистка. Все же, класс игроков "Арсенала" выше, чем у "горняков".
Что касается автогола, то здесь вины Дмитрия Ризныка я не вижу. Здесь больше надо критиковать одноклубников, которые не блокировали удар игрока хозяев. А рикошет — это всегда коварство, Ризнык пытался спасти, но где-то ему не повезло.
Зато под занавес поединка фарт уже был на стороне нашего кипера, когда хозяева получили право на пенальти. Казалось, что легионер "пушкарей" Троссард уже перехитрил вратаря, который бросился в правый от себя угол, однако пробил по центру несильно и Ризнык успел выставить ногу. Обидно, что успешные действия Дмитрия не помогли сыграть даже вничью", - сказал Шуховцев.
Популярное сейчас
- Барселона - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Ярмоленко и еще три игрока Динамо не сыграют против Ромы
- У нападающего Динамо наметились проблемы с лишним весом
- Арсенал - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО