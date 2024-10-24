  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шуховцев: Ризнык в голе не виноват. Претензии нужно предъявлять полевым игрокам Шахтера
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шуховцев: Ризнык в голе не виноват. Претензии нужно предъявлять полевым игрокам Шахтера

Лига Чемпионов

Известный в прошлом голкипер оправдал вратаря Шахтера в матче с Арсеналом

Шуховцев: Ризнык в голе не виноват. Претензии нужно предъявлять полевым игрокам Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный в прошлом голкипер Игорь Шуховцев оценил действия вратаря "Шахтера" Дмитрия Ризныка в поединке Лиги чемпионов с "Арсеналом", в котором "горняки" уступили 0:1.

"На мой взгляд, вратарь "Шахтера" вчера был одним из лучших среди участников матча. Это, прежде всего его заслуга, что интрига в поединке держалась до финального свистка. Все же, класс игроков "Арсенала" выше, чем у "горняков".

Что касается автогола, то здесь вины Дмитрия Ризныка я не вижу. Здесь больше надо критиковать одноклубников, которые не блокировали удар игрока хозяев. А рикошет — это всегда коварство, Ризнык пытался спасти, но где-то ему не повезло.

Зато под занавес поединка фарт уже был на стороне нашего кипера, когда хозяева получили право на пенальти. Казалось, что легионер "пушкарей" Троссард уже перехитрил вратаря, который бросился в правый от себя угол, однако пробил по центру несильно и Ризнык успел выставить ногу. Обидно, что успешные действия Дмитрия не помогли сыграть даже вничью", - сказал Шуховцев.

По теме
yellow-arrow
Новая катастрофа Симеоне. Атлетико — Лилль 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Триумф Рафиньи и Ла Масии. Барселона — Бавария 4:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Рекорд турнира. Манчестер Сити оформил уникальную серию в Лиге Чемпионов
Игорь Шуховцев Шахтер (Донецк) Арсенал (Киев) Дмитрий Ризнык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости