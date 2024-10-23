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Рома – Динамо: вспомните стартовый состав киевлян против римлян в выездном матче ЛЧ-2004/05? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
ФК Динамо
В третьем туре основного этапа Лиги Европы 2024/25 "Динамо" на выезде сыграет против "Ромы". Это уже будет пятый матч между киевской и римской командами. Дебютная их встреча состоялась в Риме более 20 лет назад – на групповом этапе Лиги чемпионов 2004/05.
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Тогда матч был прерван после первого тайма, а украинской команде присудили техническую победу.
Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Динамо" в том выездном матче против "волков" в ЛЧ 2004/05. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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