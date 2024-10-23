ЛЧ. Лейпциг – Ливерпуль 0:1. Быков хватило только на первые полчаса

Встречались два антипода этого сезона Лиги Чемпионов, но не в плане игры или стиля, а в плане результатов после первых двух туров. Команда Марко Розе проиграла свои первые две встречи и, несмотря на достойные результаты в рамках Бундеслиги, оставалась среди аутсайдеров в ЛЧ. И наоборот, ребята Арне Слота выиграли свои первые два матча и хотели продолжить замечательную серию в игре против "быков".

Стоит отметить, насколько же "тепло" в начале игры "Лейпциг" встретил своих оппонентов, мерсисайдцы явно не ожидали подобного давления да еще и с первых минут. Впрочем, кажется, таков был план у Марко Розе. Нажать, забить и удивить. Стоит отметить, что Опенда даже забил гол в середине тайма, впрочем накануне попал в офсайд, поэтому взятие ворот отменили. Но и до того момента было немало моментов нервов в обороне, ван Дейк не мог слепить линию вместе и соперник пользовался разрывами. Кроме того, были ошибки и от Келлехера, одна завершилась ударом Шешко издали, немного не попал нападающий в створ ворот.

То есть не начала и до середины первого тайма гостей на поле мы видели мало, хотя игра проходила без центра поля и свои атаки они имели, но до остроты не доходило. Как оказалось, погасить вот такой активный пыл "Лейпцига" можно было всего лишь одним голом. Подача с левого фланга точно в штрафную на Салаха, который даже не боролся на втором этаже, ведь его потеряли, тот пробил и чтобы наверняка круглый залетел в ворота его подправил Дарвин Нуньес.

Все, этого было достаточно, чтобы немецкий коллектив полностью погас, по крайней мере до конца первого тайма. Далее мы видели лишь продолжение атак от ребят Арне Слота и еще до перерыва они могли выходить вперед, даже могли претендовать на пенальти, впрочем арбитр не увидел нарушения правил против Нуньеса, ВАР также не вмешался.

Во втором тайме именно "Ливерпуль" набирал обороты и Коди Гакпо был просто обязан забивать после того, как Орбан и Гертруйда не справились с прострелом и любезно отдали мяч нидерландцу, но тот пробил точно в Гулачи. Наверное, если тот момент оценивали по xG, то дали не менее 0,85. Ну очень хорошая возможность это была.

Хотелось видеть куда более активных "быков", которых мы наблюдали в первом тайме, впрочем не получалось у них так широко атаковать, но этому было свое объяснение, куда компактнее и массированнее стали обороняться мерсисайдцы, они просто не давали тех зон для атак, зато сами собственные атаки находили легко. Например, Собослай и Мак Аллистер вдвоем разыграли волшебную комбинацию перед штрафной площадкой, аргентинец в итоге пробил, но мяч попал в перекладину.

Первый момент от хозяев во втором тайме пришел только на 72-й минуте. Действительно неплохо было разыграно, но ключевой была ошибка Конате. Вывели на ударную позицию Шешко, впрочем он не переиграл Келлехера, а добивание полетело мимо ворот после рикошета. Затем еще и Симонс ценой травмы опасно пробивал, но и тут Келлехер справился. Наконец-то мы вспомнили, что "Лейпциг" на поле, это было что-то похожее на их первотаймовую версию.

Но сразу же после этого Слот сделал несколько замен, направленных на укрепление обороны и это прекрасно сработало. Хотя и не совсем идеально, ведь после прохода Генрикса Опенда все же занес мяч в ворота, впрочем бельгиец снова оказался в офсайде перед этим, поэтому гол справедливо отменили. Даже это взятие ворот скорее были против логики матча, ведь "Ливерпуль" в основном держал все под контролем и был ближе к своему второму голу, чем соперник к первому.

Это третья победа "Ливерпуля" в этом сезоне ЛЧ, это третье поражение "Лейпцига" в этом сезоне ЛЧ. Вот настолько все кардинально по-разному у этих клубов. Несмотря на то, что сегодня мерсисайдцы забили лишь 1 гол, на свою победу они целиком и полностью наиграли, а какие же многообещающие были ребята Марко Розе в начале.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 3-й тур

Стадион: "Ред Булл Арена" (Лейпциг)

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

"Лейпциг" — "Ливерпуль" 0:1

Гол: Нуньес (27)

"Лейпциг": Гулачи — Гертруйда (Бичиабу, 75), Орбан, Лукеба, Генрикс — Айдара (Эльмас, 86), Вермерен (Эльмас, 74), Нуса — Шешко (Баумгартнер, 74), Симонс (Поульсен, 77) — Опенда

"Ливерпуль": Келлехер — Александер-Арнолд (Гомез, 76), Конате, ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 75) — Собослай, Гравенберх, Мак Аллистер — Салах (Диас, 63), Нуньес (Джонс, 75), Гакпо

Предупреждения: Лукеба (8), Гертруйда (23) — Мак Аллистер (12)