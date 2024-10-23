  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гасперини - о ничьей с Селтиком: Я предпочел бы победить со счетом 3:2
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасперини - о ничьей с Селтиком: Я предпочел бы победить со счетом 3:2

Лига Чемпионов

Специалист ответил на вопросы журналистов

Гасперини - о ничьей с Селтиком: Я предпочел бы победить со счетом 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о ничьей в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Селтика".

"Мы доминировали в матче, создали много моментов, но не хватило остроты и, возможно, немного удачи. Когда вы не выходите с мертвой точки в подобной игре, все становится сложнее.

Но самое обидное сегодня то, что мы не смогли забить, несмотря на то, что неоднократно попадали в их штрафную площадку. Лично я предпочел бы победить со счетом 3:2, а не сыграть вничью со счетом 0:0, потому что голы имеют значение в Лиге чемпионов", - сказал тренер.

Добавим, что "Аталанта" сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице ЛЧ, имея пять очков. "Селтик" идет на 21-й позиции - 4 балла.

Читайте такжеЛЧ. Аталанта – Селтик. 0:0. Нули на табло при явном преимуществе хозяев
По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Зальцбург — Динамо Загреб 0:2. Снова австрийская команда в проигрыше
yellow-arrow
ЛЧ. Атлетико – Лилль 1:3. Ограбление в Мадриде
yellow-arrow
Тренер Селтика - о ничьей с Аталантой: Мы были фантастическими и сосредоточенными
Джан Пьеро Гасперини Селтик (Глазго)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости