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Гасперини - о ничьей с Селтиком: Я предпочел бы победить со счетом 3:2
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о ничьей в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Селтика".
"Мы доминировали в матче, создали много моментов, но не хватило остроты и, возможно, немного удачи. Когда вы не выходите с мертвой точки в подобной игре, все становится сложнее.
Но самое обидное сегодня то, что мы не смогли забить, несмотря на то, что неоднократно попадали в их штрафную площадку. Лично я предпочел бы победить со счетом 3:2, а не сыграть вничью со счетом 0:0, потому что голы имеют значение в Лиге чемпионов", - сказал тренер.
Добавим, что "Аталанта" сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице ЛЧ, имея пять очков. "Селтик" идет на 21-й позиции - 4 балла.
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