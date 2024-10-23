Гасперини - о ничьей с Селтиком: Я предпочел бы победить со счетом 3:2

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о ничьей в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Селтика".

"Мы доминировали в матче, создали много моментов, но не хватило остроты и, возможно, немного удачи. Когда вы не выходите с мертвой точки в подобной игре, все становится сложнее.

Но самое обидное сегодня то, что мы не смогли забить, несмотря на то, что неоднократно попадали в их штрафную площадку. Лично я предпочел бы победить со счетом 3:2, а не сыграть вничью со счетом 0:0, потому что голы имеют значение в Лиге чемпионов", - сказал тренер.

Добавим, что "Аталанта" сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице ЛЧ, имея пять очков. "Селтик" идет на 21-й позиции - 4 балла.