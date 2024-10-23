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Впервые с 2015 года. Рафинья в Барселоне повторил достижение Неймара
Спустя 8 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Рафинья в "Барселоне" повторил достижение экс-игрока Неймара.
Бразильский нападающий стал первым игроком, забившем два гола в первом тайме в Лиге Чемпионов против "Баварии".
Последний раз это удавалось Неймару в 2015 году. В ответном полуфинальном матче бразильский нападающий забил на 15-й и 29-й минутах. Оба ассиста тогда отдал Луис Суарес.
"Бавария" тот матч выиграла со счётом 3:2, но общий счёт был 6:2 в пользу испанской команды. В финале "Барселона" обыграла "Ювентус" и стала победителем Лиги Чемпионов.
Матч "Барселона — Бавария" продолжается. Смотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте.
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