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Впервые с 2015 года. Рафинья в Барселоне повторил достижение Неймара

Лига Чемпионов
Обновлено

Спустя 8 лет

Впервые с 2015 года. Рафинья в Барселоне повторил достижение Неймара

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рафинья в "Барселоне" повторил достижение экс-игрока Неймара.

Бразильский нападающий стал первым игроком, забившем два гола в первом тайме в Лиге Чемпионов против "Баварии".

Последний раз это удавалось Неймару в 2015 году. В ответном полуфинальном матче бразильский нападающий забил на 15-й и 29-й минутах. Оба ассиста тогда отдал Луис Суарес.

"Бавария" тот матч выиграла со счётом 3:2, но общий счёт был 6:2 в пользу испанской команды. В финале "Барселона" обыграла "Ювентус" и стала победителем Лиги Чемпионов.

Матч "Барселона — Бавария" продолжается. Смотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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