Лига Чемпионов. 3-й тур

Мадрид, Ванда Метрополитано

Атлетико – Лилль 1:3

Голы: Альварес 8 – Жегрова 61, Дэвид 74 (п), 89

"Атлетико" обязан был ответить после унизительного выезда в Португалию к "Бенфике" (4:0) в прошлом туре. Тогда подопечные Симеоне допускали аномальное количество ошибок в защите, привезли два пенальти, не могли нормально выйти через пас со своей половины и постоянно подставлялись под контратаки лиссабонцев.

В сравнении с тем перфомансом сегодняшний матч – небо и земля. Во много причина этому – соперник. "Лилль" приехал в столицу Испании с кучей кадровых потерь и тремя 19-летними игроками в старте. А Брюно Женезьо в своей плане, целиком завязанном на нейтрализации, не выставил в старте без безоговорочно основных Дэвида, Эйнджела Гомеса, Диаките и Жегрова (последнего из-за очередной травмы пришлось кидать в бой почти сразу).

"Атлетико" начал куражиться с первых минут. Доводили мяч на чужую треть буквально в каждой атаке. Гризманн, де Поль и Альварес раз за разом куражились в опорной зоне, пользуясь численным большинством. И создали Серлоту хет-трик из моментов еще до перерыва. Классно работал и контрпресс – "Лилль" в быстрые атаки не выходил, а лишь кликал беду на свои ворота попытками розыгрыша.

Так на 8-й минуте 19-летний Туре, который не играл с августа (травм не было), на ровном месте заснул. Дождался, пока на него налетят два соперника, и в панике отдал передачу Альваресу 1 на 1. Хулиан от подарка не отказался, элементарно оформив свой первый гол в ЛЧ за новый клуб.

Еще до того мог забивать Серлот. Норвежец получил из глубины от де Поля, убежал от Алесандро и уникальным образом промахнулся из выгодной позиции, нормально не попав по мячу. На 21-й уже Гризманн роскошной передачей снова наказал "Лилль" за высокую линию оборону. Серлот убежал на этот раз от Туре, и снова невнятно пробил, попытавшись перекинуть Шевалье.

Еще через 10 минут Гризманн сместился на фланг, создал ситуацию 2 в 1, выждал врывание своего таргетмена, и вырезал еще одну идеальную передачу в штрафную. А Серлот снова пробил не туда, на этот раз выше ворот. Еще до перерыва был опасный удар Хименеса с корнера после подачи Гризу, но Шевалье снова был на высоте. У соперника – пара неплохих вылазок, несколько заготовок с корнера и один удар Жегровы после суматохи со стандарта.

В дебюте второй половины перевес "Атлетико" никуда не делась. Но скользкий счет нервировал Симеоне, и как оказалось, совсем не зря. Регулярно создавая голевые моменты, контролируя ход поединка и почти полностью ограничив контригру соперника в первый час матча, в заключительные полчаса мадридцы умудрился все это разбазарить. И проиграть абсолютно выигранный матч.

Началась катастрофа с проваленного прессинга и редкого успешного быстрого розыгрыша мяча в исполнении "Лилля". В 7-8 своевременных передач довели до Жегрова на подступах к правому краю штрафной. И никто на косовара не выскочил, ходя у него реализация с таких точек – одна из лучших в европейских топ-лигах. Как итог – Жегрова пульнул в дальнюю девятку, а легкое касание Хименеса головой не оставило Облаку никаких шансов.

Но самое веселое только начиналось, как раз к этому моменту в бой наконец вступил Дэвид. Сразу после выхода канадца Гризманн в стиле Серлота упустит еще одной большой шанс. А затем на ровном месте после редкого стандарта у ворот "Атлетико" Коке в запале борьбы наступит на Андре и привезет очередной пенальти. И Дэвид неожиданно выведет гостей вперед.

Симеоне мгновенно освежит фланги, освежит игру за счет гиперактивного Лино и добавит упора в атаку за счет размена Галлахера на своего сына. Лино тут же обыграл двоих в штрафной и опасно пробил в дальний, но Шевалье затащил. Дальше Лино опасно прострелит в штрафную, и Симеоне-младший в упор пробьет в защитника. 5-й очевидный шанс и снова неудача. А в ответ "Лилль" в следующей атаке заработает штрафной. Нагло зайдет в штрафную по левой лицевой, мяч прилетит к Дэвиду, и после очередного рикошета канадец поставит точку.

1:3. "Атлетико" терпит второе болезненное фиаско в ЛЧ кряду. "Лилль" обыгрывает второго мадридского гиганта подряд. В матче, который обязан был проигрывать. В матче, в котором Женезьо на многое не рассчитывал и поберег 4 ключевых игроков с первых минут. Фантастика.

Атлетико: Облак – Галан (Рейнилду, 77), Хименес, Витцель, Молина (Симеоне, 77) – Галлахер (Лино, 77), Коке, Де Поль – Альварес, Серлот (Корреа, 65), Гризманн

Лилль: Шевалье – Гудмундссон, Алессандро, Манди, Туре (Диаките, 46), Менье – Фернандес Пардо (Сахрауи, 88), Кабелла (Жегрова, 16), Андре, Мукау (Гомес, 87), Байо (Дэвид, 65)