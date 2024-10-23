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Тренер Селтика - о ничьей с Аталантой: Мы были фантастическими и сосредоточенными
Роджерс доволен ничьей против итальянской команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Брендан Роджерс, тренер "Селтика", прокомментировал ничью в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Аталанты" (0:0).
"Мы играли против исключительной команды, одной из лучших в итальянской лиге. Мы были фантастическими и сосредоточенными. Я очень доволен четырьмя очками в трех играх. В первом тайме "Аталанта" имела больше голевых возможностей, чем во втором тайме. Но мы хорошо защищались", - сказал специалист.
Напомним, что 5 ноября "Селтик" в четвертом туре ЛЧ сыграет против "РБ Лейпциг".
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