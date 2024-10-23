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Тренер Селтика - о ничьей с Аталантой: Мы были фантастическими и сосредоточенными

Лига Чемпионов

Роджерс доволен ничьей против итальянской команды

Тренер Селтика - о ничьей с Аталантой: Мы были фантастическими и сосредоточенными

Getty Images/Global Images Ukraine

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Брендан Роджерс, тренер "Селтика", прокомментировал ничью в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Аталанты" (0:0).

"Мы играли против исключительной команды, одной из лучших в итальянской лиге. Мы были фантастическими и сосредоточенными. Я очень доволен четырьмя очками в трех играх. В первом тайме "Аталанта" имела больше голевых возможностей, чем во втором тайме. Но мы хорошо защищались", - сказал специалист.

Напомним, что 5 ноября "Селтик" в четвертом туре ЛЧ сыграет против "РБ Лейпциг".

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Брендан Роджерс Аталанта (Бергамо) Селтик (Глазго)
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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