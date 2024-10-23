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ЛЧ. Бенфика – Фейеноорд 1:3. Первое поражение Бруну Лаже

Лига Чемпионов

Трубин пропустил пять, засчитали – три. Два удара попали между ног, и не только украинцу

ЛЧ. Бенфика – Фейеноорд 1:3. Первое поражение Бруну Лаже

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, третий тур

"Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Халил Меллер (Турция)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) – "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) 1:3

Голы: Актюркоглу 66 – Уэда 12, Миламбо 33, 90+2

"Бенфика": Трубин – Ба (Шельдеруп 88), Араужу, Отаменди, Карресаз – Аурснес, Флорентину (Амдуни 65), Кокджу (Санчес 72) – Ди Мария (Бесте 65), Павлидис (Кабрал 72), Актюркоглу

"Фейеноорд": Велленройтер – Лотомба (Хадж Мусса 75), Траунер, Ганцко, Буэну (Смал 88) – Хван, Миламбо, Квинтен Тимбер – Бен-Осман (Белен 59), Уэда (Карранса 75), Пайшао

Предупреждения: Амдуни 90+1, Санчеш 90+2 – Тимбер 39, Буэну 44

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