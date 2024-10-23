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ЛЧ. Барселона — Бавария 4:1. Не 8:2, но реванш весьма убедительный

Лига Чемпионов

Демонстрация силы от обновленных каталонцев

ЛЧ. Барселона — Бавария 4:1. Не 8:2, но реванш весьма убедительный

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros - UEFA/UEFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" сделала то, чего ей не удавалось с 2015 года — обыграла "Баварию".

И как обыграла? Разбила! Растоптала! Показала превосходство в контроле, реализации, прессинге и организации футбола. Тотальная победа Ганси Флика над Венсаном Компани.

Уже на 1-й минуте Рафинья выбежал на свидание с Нойером и забил — помог отменный пас Фермина.

Следующие 20 минут — сплошные атаки немцев. Кажется, привыкшая к неспешному футболу Ла Лиги "Барса" адаптировалась к сопернику, и от этого страдал Пенья. Один мяч Кейна ВАР отменил из-за офсайда, но уже после навеса Гнабри Гарри забил абсолютно легально — 1:1.

В тот момент могло показаться, что "Бавария", как обычно последние годы, прижмет "Барсу" и вырвет свое, но нет. Новое поколение каталонцев решило иначе.

Касадо и Педри выиграли центр поля; Ямаль ломал хребет "Баварии" издевательскими финтами, Фермин — рывками за спину.

Очередное такое движение от Лопеса на 36-й минуте привело к голу Левандовского уже в пустые ворота — позиционно ошиблись и Нойер, и Ким.

Ну, а затем был бенефис Рафиньи. Его проход и удар с правой между ног Упамекано перед перерывом — искусство. Его открывание, прием мяча и выстрел низом под штангу в начале второй половины — словно из учебников. Хет-трик бразильца! Кто там хотел его летом продавать, а?!

"Баварию" все это морально подавило, и даже замены не помогли. Остаток второго тайма "Барса" провела без нервов, с мячом — все, как привыкли фанаты каталонцев со стажем.

Много лет "Кулес" ждали возрождения настоящей Блауграны — и вот, кажется, она рождается. Возраст основы "Барсы" сегодня — всего 24 года и 100 дней, и это с 36-летним Левандовским. Все у этой команды впереди.

Ну, и в таблице ЛЧ у "Барсы" теперь 6 очков, у "Баварии" - всего 3.

3-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Бавария" - 4:1

Голы: Рафинья, 1, 45, 56, Левандовский, 36 — Кейн, 18

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри (Гави, 85) — Ямаль (Фати, 85), Фермин Лопес (де Йонг, 61), Рафинья (Ольмо, 76) — Левандовский (Виктор, 85)

"Бавария": Нойер — Геррейру (Лаймер, 85), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис — Палинья (Горецка, 60), Киммих — Олизе (Сане, 60), Мюллер (Коман, 60), Гнабри (Мусияла, 60) — Кейн

Предупреждения: Киммих, 27, Горецка, 90

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1 голосов
Комментарии
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kapibara
24.10.2024 в 00:16
2й гол , барсы после нарушения. Тянут барсуков судьи
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Комментарии 18
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kapibara
24.10.2024 в 00:16
2й гол , барсы после нарушения. Тянут барсуков судьи
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0
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MAGA KING
24.10.2024 в 00:15
Молодцы, что еще скажешь. Всех барселонцев с победой! Теперь быстренько отдохнуть и повторить так же в игре против помойки в субботу.)
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oda1979 (Запорожье)
24.10.2024 в 00:09
Ограбление тренера и подлый мерзкий толчек в спину Кима просто убили немцев. Неиспользованный сегодня вазелин шлемазлы Лапорты могут приберечь до субботы.
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4
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Spokoyno (Київ)
24.10.2024 в 00:08
Рафінія man of the match! Ямаль до Ель Класико не зовсім готов краще перший тайм на лаві притримати Всі бачили, як Кубарсі по-дорослому дядюшку Кейна корпус-в-корпус "завалив" Вчора Реал німців в асфальт закатав, сьогодні Барселона зробила це з більш потужним клубом! Якщо су... -кі -дді не влізуть з допомогою одному столичному клубу... то у суботу буде славна битва! PS Звернули увагу, що цілком "випадково" Барсе на підготовку до Ель Класико не лише в півтора раза менше днів на відновлення та і гра на виїзді!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.10.2024 в 00:16
Ямаля швидше потрібно було міняти і дати відпочити, а Гаві і не тільки дати більше часу пограти. Але то таке - Фліку видніше!
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0
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Вarcelinius
24.10.2024 в 00:08
Ода тупая, сосать, па@ла, сосать! Готовь вазелин.
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oda1979 (Запорожье)
24.10.2024 в 00:10
Полшестой, можешь докупитьеще вазелина. . До субботы время есть. Ты главное не жалей, намазывай гуще.
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Romerik (YNWA)
24.10.2024 в 00:08
ель класико реально через день в суботу? Чи це глюк сайтів? 1 день відпочинку, а більшість заміни робляться на 85й. Якось нелогічно і тупо. Але фліку видніше напевно
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.10.2024 в 00:08
Друг, Барселиниус, а ты волновался! Я ж говорил, молодая поросль великой Барселоны будет снимать скальп и с Баварии и с позорного реала! Половина дела сделано! Представляю истерику смешных фанатов маргаринового стойла... Такие смелые и уверенные были в анонсе этого матча. А сейчас сделают вид, что они футболом не интересуются. Как это было после матча в Лилле или, как они хотели сделать после первого тайма вчера.
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Вarcelinius
24.10.2024 в 00:05
Браво Барселона, браво! Большое-пребольшое СПАСИБО!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.10.2024 в 00:07
Я казав, Олег, що потрібно рвати Баварію??? А ти відповів, що в мене почуття гумору і дуже смілово...
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Вarcelinius
24.10.2024 в 00:15
Та казав, казав...
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.10.2024 в 00:05
Дуже красивий, видовищний, інтенсивний, скаженний і насичений матч. Для нейтрального вболівальниками одне задоволення. Дійсно камікадзе- футбол ( нове визначення для мене ) Щоправда в період з 2-18 хвилини я хотів виключити телевізор, настільки слабкою і ніякою була тоді Барселона, давно її такою не бачив, хіба тоді при поразці 2-8 ))) І пропущений гол був питанням часу. Але після пропущеного прокинулись і прийшли до тями. Який я кайф отримав і насолоду від гри каталонців - ось вона справжня Барселона!Склалось враження, що іноді гравці куражились передачами рабоною каталонці намагались принизити Баварію і віддати боржок серпня 2020р. І їм це на половину вдалось!!! Шкода правда, що не вдалось забити більше, шанси були!Але щей зуміли дати ігровий час гравцям, що довго були в лазареті!Іспано-німецьке дводенне протистояння знов закінчилось перемогою Іспанії!В неділю нас чекає шикарний матч!З перемогою, барселонці!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.10.2024 в 00:12
*перепрошую - в суботу
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sasha popov (Новомосковськ)
24.10.2024 в 00:04
Куртуа:"Слава Богу я буду сидеть на лавке запасных"
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Вarcelinius
24.10.2024 в 00:03
С Болшой и Красивой победой, барселонцы! Ура!
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Вarcelinius
24.10.2024 в 00:01
Браво Рафа, браво!
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Вarcelinius
23.10.2024 в 23:58
Сосать, мадри@асы, сосать! Готовьте вазелин!
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