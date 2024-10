ЛЧ. Барселона — Бавария 4:1. Не 8:2, но реванш весьма убедительный

"Барселона" сделала то, чего ей не удавалось с 2015 года — обыграла "Баварию".

И как обыграла? Разбила! Растоптала! Показала превосходство в контроле, реализации, прессинге и организации футбола. Тотальная победа Ганси Флика над Венсаном Компани.

Уже на 1-й минуте Рафинья выбежал на свидание с Нойером и забил — помог отменный пас Фермина.

Следующие 20 минут — сплошные атаки немцев. Кажется, привыкшая к неспешному футболу Ла Лиги "Барса" адаптировалась к сопернику, и от этого страдал Пенья. Один мяч Кейна ВАР отменил из-за офсайда, но уже после навеса Гнабри Гарри забил абсолютно легально — 1:1.

21 - At 21 years and 165 days, Fermín López is the youngest player to provide two assists for Barcelona in a @ChampionsLeague match since Isaac Cuenca in 2011 against BATE Borisov (20 years and 223 days).



Key. pic.twitter.com/lKKPNJNiju