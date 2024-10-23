ЛЧ. Барселона — Бавария 4:1. Не 8:2, но реванш весьма убедительный

"Барселона" сделала то, чего ей не удавалось с 2015 года — обыграла "Баварию".

И как обыграла? Разбила! Растоптала! Показала превосходство в контроле, реализации, прессинге и организации футбола. Тотальная победа Ганси Флика над Венсаном Компани.

Уже на 1-й минуте Рафинья выбежал на свидание с Нойером и забил — помог отменный пас Фермина.

Следующие 20 минут — сплошные атаки немцев. Кажется, привыкшая к неспешному футболу Ла Лиги "Барса" адаптировалась к сопернику, и от этого страдал Пенья. Один мяч Кейна ВАР отменил из-за офсайда, но уже после навеса Гнабри Гарри забил абсолютно легально — 1:1.

21 - At 21 years and 165 days, Fermín López is the youngest player to provide two assists for Barcelona in a @ChampionsLeague match since Isaac Cuenca in 2011 against BATE Borisov (20 years and 223 days).



Key. pic.twitter.com/lKKPNJNiju — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2024

В тот момент могло показаться, что "Бавария", как обычно последние годы, прижмет "Барсу" и вырвет свое, но нет. Новое поколение каталонцев решило иначе.

Касадо и Педри выиграли центр поля; Ямаль ломал хребет "Баварии" издевательскими финтами, Фермин — рывками за спину.

Очередное такое движение от Лопеса на 36-й минуте привело к голу Левандовского уже в пустые ворота — позиционно ошиблись и Нойер, и Ким.

Ну, а затем был бенефис Рафиньи. Его проход и удар с правой между ног Упамекано перед перерывом — искусство. Его открывание, прием мяча и выстрел низом под штангу в начале второй половины — словно из учебников. Хет-трик бразильца! Кто там хотел его летом продавать, а?!

"Баварию" все это морально подавило, и даже замены не помогли. Остаток второго тайма "Барса" провела без нервов, с мячом — все, как привыкли фанаты каталонцев со стажем.

54 - Raphinha, 54 seconds into the game, has scored Barcelona's second earliest goal in the @ChampionsLeague, after one by Mark van Bommel against Panathinaikos in 2005 (36 seconds).



Quickly. pic.twitter.com/qwUNcEwYSB — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2024

Много лет "Кулес" ждали возрождения настоящей Блауграны — и вот, кажется, она рождается. Возраст основы "Барсы" сегодня — всего 24 года и 100 дней, и это с 36-летним Левандовским. Все у этой команды впереди.

Ну, и в таблице ЛЧ у "Барсы" теперь 6 очков, у "Баварии" - всего 3.

3-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Бавария" - 4:1

Голы: Рафинья, 1, 45, 56, Левандовский, 36 — Кейн, 18

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри (Гави, 85) — Ямаль (Фати, 85), Фермин Лопес (де Йонг, 61), Рафинья (Ольмо, 76) — Левандовский (Виктор, 85)

"Бавария": Нойер — Геррейру (Лаймер, 85), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис — Палинья (Горецка, 60), Киммих — Олизе (Сане, 60), Мюллер (Коман, 60), Гнабри (Мусияла, 60) — Кейн

Предупреждения: Киммих, 27, Горецка, 90