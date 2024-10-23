Статистические порталы определились с оценками Трубина в матче ЛЧ против ФК Фейеноорд

23 октября состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов "Бенфика" - "Фейеноорд".

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру вратаря в 6.3 (sofascore) и 6.2 (whoscored).

За все игровое время Трубин пропустил 3 гола. Первый - от Аясе Уэда в ближний угол, второй мяч украинец пропустил между ног и третий на 90+2-й минуте. Также украинец сделал 3 сейва, отдал 89% точных передач и в целом сделал 24 касания к мячу.