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Лига Чемпионов. Янг Бойз - Интер 0:1. Похоже на Ювентус по игре, но противоположный результат

Лига Чемпионов
Обновлено

"Нерадзурри" забивают в добавленное время и побеждают

Лига Чемпионов. Янг Бойз - Интер 0:1. Похоже на Ювентус по игре, но противоположный результат

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Третий тур

Берн. "Ванкдорф"

"Янг Бойз" - "Интер" 0:1

Гол: М. Тюрам 90+3

Нереализованный пенальти: Арнаутович 48 (вратарь)

"Янг Бойз": Фон Балмоос, Блум (Атекаме 86), Лаупер, Бенито, Хаджам, Лакоми (Элиа 77), Имери (Малес 59), Монтейро, Угринич, Вирджиниус (Колли 59), Ганвула (Иттен 86)

"Интер": Зоммер, Павар (Бастони 77), Де Фрай, Биссек, Думфриз, Барелла, Фраттези, Мхитарян (Зелински 61), Аугусто (Димарко 54), Тареми (М. Тюрам 76), Арнаутович (Лаутаро Мартинес 61)

Предупреждения: Хаджам 33, Монтейро 35, Имери 36, Малес 81 - Думфриз 36, Димарко 87

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

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