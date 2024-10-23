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Лига Чемпионов. Янг Бойз - Интер 0:1. Похоже на Ювентус по игре, но противоположный результат
"Нерадзурри" забивают в добавленное время и побеждают
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Третий тур
Берн. "Ванкдорф"
"Янг Бойз" - "Интер" 0:1
Гол: М. Тюрам 90+3
Нереализованный пенальти: Арнаутович 48 (вратарь)
"Янг Бойз": Фон Балмоос, Блум (Атекаме 86), Лаупер, Бенито, Хаджам, Лакоми (Элиа 77), Имери (Малес 59), Монтейро, Угринич, Вирджиниус (Колли 59), Ганвула (Иттен 86)
"Интер": Зоммер, Павар (Бастони 77), Де Фрай, Биссек, Думфриз, Барелла, Фраттези, Мхитарян (Зелински 61), Аугусто (Димарко 54), Тареми (М. Тюрам 76), Арнаутович (Лаутаро Мартинес 61)
Предупреждения: Хаджам 33, Монтейро 35, Имери 36, Малес 81 - Думфриз 36, Димарко 87
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
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