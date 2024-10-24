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ЛЧ. Зальцбург — Динамо Загреб 0:2. Снова австрийская команда в проигрыше
Зальцбург три матча подряд не забивает и не набирает очки
Фото: Динамо Загреб
Австрийский "Зальцбург" под руководством Пепа Лийндерса не побеждает в трёх матчах подряд.
Первый тайм запомнился ударами. 11 ударов нанесли хозяева из них всего два в створ. "Динамо Загреб" также не отличалось точностью: 14 ударов, из которых 3 в створ. 7 ударов заблокировали игроки австрийской команды.
Также в первом периоде игроки "Зальцбурга" увидели предупреждения. На 18-й минуте получил полузащитник Макс Бидструп. А на 32-й минуте — защитник Амар Дедич.
Второй тайм хорватская команда открыла голом. Отличился нападающий Сандро Куленович после передачи Стефана Ристовски. Спустя 10 минут команды стали делать замены.
На 66-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вратарь Александр Шлагер получил прямую красную карточку. Из-за этого случая Лийндерсу пришлось делать внеплановую замену и вместо полузащитника Глоуха вышел второй вратарь Бласвих.
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Но сработала только замена "Динамо". Петкович, вышедший вместо автора забитого гола Куленовича. И уже на 84-й минуте он после второго ассиста Ристовски забил гол загребского клуба.
"Динамо Загреб" одержало первую победу и поднялось на 22 место. "Зальцбург" - на 34 месте с 0 очками, с 0 забитыми голами и без основного вратаря.
Лига Чемпионов. Третий тур. Групповой этап.
"Зальцбург" - "Динамо Загреб" 0:2
Голы: Куленович (49), Петкович (84)
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