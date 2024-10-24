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Рекорд турнира. Манчестер Сити оформил уникальную серию в Лиге Чемпионов
Манчестерский клуб превзошёл достижение "клуба-соседа"
Getty Images/Global Images Ukraine
Разгромив пражскую "Спарту" (5:0), "Манчестер Сити" довел свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 26 матчей, что стало новым рекордом турнира. Подопечные Хосепа Гвардиолы превзошли достижение земляков из "МЮ", который был установлен 2007-2009 годах. Интересно, что ту рекордную серию "красных дьяволов" прервала в финале ЛЧ-2009 "Барселона", возглавляемая… Гвардиолой.
Что же касается новоявленных рекордсменов, то "горожане" в последний раз проигрывали в самом престижном еврокубке в мае 2022-го, уступив в ответном полуфинале "Реалу" 1:3 (после домашней победы 4:3 в первой встрече).
А вот так выглядит ТОП-10 самых продолжительных беспроигрышных серий в Лиге чемпионов.
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