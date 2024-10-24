  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Рекорд турнира. Манчестер Сити оформил уникальную серию в Лиге Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рекорд турнира. Манчестер Сити оформил уникальную серию в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Манчестерский клуб превзошёл достижение "клуба-соседа"

Рекорд турнира. Манчестер Сити оформил уникальную серию в Лиге Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Эдуард Кинзерский Автор UA-Футбол
Новина українською

Разгромив пражскую "Спарту" (5:0), "Манчестер Сити" довел свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 26 матчей, что стало новым рекордом турнира. Подопечные Хосепа Гвардиолы превзошли достижение земляков из "МЮ", который был установлен 2007-2009 годах. Интересно, что ту рекордную серию "красных дьяволов" прервала в финале ЛЧ-2009 "Барселона", возглавляемая… Гвардиолой.

Что же касается новоявленных рекордсменов, то "горожане" в последний раз проигрывали в самом престижном еврокубке в мае 2022-го, уступив в ответном полуфинале "Реалу" 1:3 (после домашней победы 4:3 в первой встрече).

А вот так выглядит ТОП-10 самых продолжительных беспроигрышных серий в Лиге чемпионов.

Рекорд турнира. Манчестер Сити оформил уникальную серию в Лиге Чемпионов - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Новая катастрофа Симеоне. Атлетико — Лилль 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Триумф Рафиньи и Ла Масии. Барселона — Бавария 4:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шуховцев: Ризнык в голе не виноват. Претензии нужно предъявлять полевым игрокам Шахтера
Лига чемпионов Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости