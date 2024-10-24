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Первая потеря очков Трубина. Бенфика – Фейеноорд 1:3. Обзор матча и видео голов
Лиссабонская команда уступила дома
Getty Images/Global Images Ukraine
Ротердамский коллектив одержал вторую победу на выезде. Уже к 57-й минуте гости могли делать счет 4:0, но два мяча отменили из-за офсайда и фола. На экваторе второго тайма "орлы" сократили отставание и вернули интригу, продержавшуюся до компенсированного времени. В составе представителя Эредивизи Игорь Пайшан отличился двумя ассистами, а кипер Тимон Велленройтер совершил 7 сейвов.
Португальский гранд занимает 13-ю строчку (6 очков) и 6 ноября посетит Мюнхен. "Гордость Юга" набрала столько же баллов и находится на 16-м месте. В следующей встрече команда будет принимать "Зальцбург".
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Смотрите обзор матча 3-го тура ЛЧ
Лиссабон. Эштадиу да Луж
Голы: Актюркоглу, 66 – Уэда, 12, Миламбо, 33, 90+2
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