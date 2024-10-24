  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ред Булл уже 34-й в таблице. Зальцбург – Динамо (Загреб) 0:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ред Булл уже 34-й в таблице. Зальцбург – Динамо (Загреб) 0:2. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
Обновлено

Очередное поражение австрийской команды

Ред Булл уже 34-й в таблице. Зальцбург – Динамо (Загреб) 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото - REUTERS / Gintare Karpaviciute

Новина українською

"Быки" снова не смогли набрать хотя бы один пункт. Коллектив принимал хорватский гранд и пропустил в дебюте второго тайма, а потом еще и остался в меньшинстве. Хозяева лишь дважды попали в створ, а "синие" атаковали значительно активнее и нанесли 18 ударов. Защитник Загреба Стефан Ристовски ассистировал в обеих результативных атаках.

"Ред Булл" занимает 34-е место (0 очков, 0 голов, 9 пропущенных). 6 ноября аутсайдер будет играть в Роттердаме. Хорватская команда поднимается на 22-ю позицию (4 балла). В следующем поединке они выступят в Братиславе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 3-го тура ЛЧ

Зальцбург. Ред Булл Арена

Зальцбург – Динамо (Загреб) 0:2

Голы: Куленович, 49, Петкович, 84

Удаление: Шлагер, 66 (Ред Булл)

По теме
yellow-arrow
30 ударов на двоих и только один забитый мяч. РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:1. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Бенефис Матеуша Нуньеша. Манчестер Сити – Спарта (Прага) 5:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Первая потеря очков Трубина. Бенфика – Фейеноорд 1:3. Обзор матча и видео голов
Зальцбург (Австрия) Динамо (Загреб)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости