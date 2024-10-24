Ред Булл уже 34-й в таблице. Зальцбург – Динамо (Загреб) 0:2. Обзор матча и видео голов

"Быки" снова не смогли набрать хотя бы один пункт. Коллектив принимал хорватский гранд и пропустил в дебюте второго тайма, а потом еще и остался в меньшинстве. Хозяева лишь дважды попали в створ, а "синие" атаковали значительно активнее и нанесли 18 ударов. Защитник Загреба Стефан Ристовски ассистировал в обеих результативных атаках.

"Ред Булл" занимает 34-е место (0 очков, 0 голов, 9 пропущенных). 6 ноября аутсайдер будет играть в Роттердаме. Хорватская команда поднимается на 22-ю позицию (4 балла). В следующем поединке они выступят в Братиславе.

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Смотрите обзор матча 3-го тура ЛЧ

Зальцбург. Ред Булл Арена

Зальцбург – Динамо (Загреб) 0:2

Голы: Куленович, 49, Петкович, 84

Удаление: Шлагер, 66 (Ред Булл)