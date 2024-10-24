Бенефис Матеуша Нуньеша. Манчестер Сити – Спарта (Прага) 5:0. Обзор матча и видео голов

Подопечные Гвардиолы не ожидали проблем с чешской командой на своем поле. Хозяева открыли счёт уже на 3-й минуте. Несмотря на быстрый мяч, следующее взятие ворот произошло только после перерыва, а дальше гости не смогли удержать манчестерскую машину. Эрлинг Холанд оформил дубль, а Матеуш Нуньеш отметился точным ударом и двумя ассистами. Еще один гол "небесно-голубых" отменили из-за нарушения правил.

Представитель АПЛ поднимается на 3-ю позицию (9 очков). Коллектив еще не пропускал на этапе лиги. 5 ноября "горожане" сыграют в Лиссабоне против "Спортинга". Чешский клуб опускается на 21-ю строчку (4 балла). Впереди домашний поединок с "Брестом".

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Смотрите обзор матча 3-го тура ЛЧ

Манчестер. Этихад Стедиум

Манчестер Сити – Спарта (Прага) 5:0

Голы: Фоден, 3, Голланд, 58, 68, Стоунс, 64, Нуньеш, 88 (п)