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30 ударов на двоих и только один забитый мяч. РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:1. Обзор матча и видео гола

Лига Чемпионов
Обновлено

Мерсисайдцы шагают без потерь

30 ударов на двоих и только один забитый мяч. РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото - Getty Images

Новина українською

"Красные" забили единственный мяч в первом тайме. Ближе к исходу основного времени Луа Опенда сравнял счет, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после просмотра VAR. Команды активно обменивались атаками (13-17 по ударам в пользу гостей). Также было достаточно работы и для киперов – 7 сейвов в активе Петера Гулачи и на один меньше у его коллеги Каоймина Келлехера, отстоявшего встречу на 0.

Подопечные Слота возглавляют таблицу вместе с "Астон Виллой" (9 очков). 5 ноября мерсисайдцы будут принимать "Байер". "Быки" только 31-ые (0 баллов). Впереди поединок в Глазго против "Селтика".

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Смотрите обзор матча 3-го тура ЛЧ

Лейпциг. Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:1

Гол: Нуньес, 27

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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